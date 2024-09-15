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російська армія продовжує наступальні дії на лінії фронту без значних успіхів –британська розвідка

15 вересня 2024, 17:57
російська армія продовжує наступальні дії на лінії фронту без значних успіхів –британська розвідка
Фото: з вільного доступу
Водночас російська армія не має значних успіхів на фронті.
російська армія тримає високий темп наступальних операцій на кількох ділянках фронту. Окрім того, вона розпочала контрнаступ у Курській області.
 
Про це повідомляє Міноборони Британії з посиланням на розвідку у мережі X (Twitter).
 
У Курській області, де українські сили контролюють значну частину території з середини серпня, приблизно 800-900 квадратних кілометрів території, російські війська намагаються відбити втрачений контроль.
 
Також у розвідці додають, що підрозділи повітряно-десантних військ та морської піхоти атакували позиції ЗСУ та, ймовірно, повернули під свій контроль кілька селищ.
 
На сході України російська армія поступово просувається у напрямку міста Вугледар та на південний схід від логістичного центру Покровська. 
 
Однак у російських військ немає значного просування у бік Покровська. 

 

війна в Україніросія окупантибританська розвідка

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