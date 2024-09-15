російська армія продовжує наступальні дії на лінії фронту без значних успіхів –британська розвідка

Водночас російська армія не має значних успіхів на фронті.

російська армія тримає високий темп наступальних операцій на кількох ділянках фронту. Окрім того, вона розпочала контрнаступ у Курській області.

Про це повідомляє Міноборони Британії з посиланням на розвідку у мережі X (Twitter).

У Курській області, де українські сили контролюють значну частину території з середини серпня, приблизно 800-900 квадратних кілометрів території, російські війська намагаються відбити втрачений контроль.

Також у розвідці додають, що підрозділи повітряно-десантних військ та морської піхоти атакували позиції ЗСУ та, ймовірно, повернули під свій контроль кілька селищ.