російська армія стикається з серйозними проблемами через втрату бомбардувальників Ту-22М3 та дефіцит двигунів

Наразі у ворога є до близько 30 одиниць відповідних літаків.

Втрата кожного бомбардувальник Ту-22М3 для російської федерації є дуже болісною. Наразі у ворога є до близько 30 одиниць відповідних літаків.

Про це повідомляє Defense Express.

росія не виробляє літаки Ту-22М у будь-якій версії. Наприклад, останній Ту-22М3 був випущений у 1993 році. Зокрема єдиним резервом, який використовує ворог, є близько до шести планерів, які протягом 30 років стояли просто неба. Втім, рф може спробувати відновити літаки, які вже були виведені з експлуатації та знаходяться на зберіганні.

Наразі найголовнішою проблемою для росіян є те, що двигуни НК-25 для Ту-22М3 востаннє вироблялись у 1996-му.

росіяни планували використовувати НК-32 від Ту-160 для Ту-22М3М, але ці двигуни, в першу чергу потрібні для модернізації й можливо спроби поновлення виробництва Ту-160М. Водночас строки проведення модернізації вже провалені й наразі відомо лише про два бомбардувальники, один з яких був готовий на рівні 2018 року.

Згідно з оцінкою Military Balance, мова йде про близько 57 одиниць "на папері" станом на середину 2023-го. Літаки експлуатуються:

200-м;

52-м важкими;

40-м змішаними авіаполками.

"Окрім того, вкрай важливо те, що у рф на модернізацію до рівня Ту-22М3М хотіли направити лише до 30 літаків. І саме цю цифру можливо вважати опорною. А вже від неї можливо відняти мінімум дві втрачені машини, а також частину пошкоджених. Але у реальності значно більше, бо далеко не всі російські Ту-22М3 знаходяться у бойовому та льотному стані", - додає видання.

Ту-22М3 - радянський дальній бомбардувальник, розроблений в 1970-х роках і введений в експлуатацію в 1980 році. Оснащений трьома двигунами НК-25, літак здатний досягати швидкості понад 2 Маха і має дальність польоту до 7 500 км. Ту-22М3 призначений для стратегічних ударів, включаючи використання ядерної зброї, і може нести до 24 000 кг бомбового навантаження.

Однак, з кінця 1990-х років росія не виробляє нових Ту-22М3. Як й згадувалось вище, проблеми з відновленням ускладнюються відсутністю запасних частин і двигунів.