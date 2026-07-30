росія вночі масовано атакувала Україну: є загиблі в кількох регіонах

Загиблі є на Дніпропетровщині, у Києві та на Полтавщині, а у Львові триває рятувальна операція після удару по житлових будинках.

У ніч проти 30 липня рф завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні. Найбільше постраждали Львів, Київ, Полтавська та Дніпропетровська області. У Львові триває рятувальна операція після влучання в житлові будинки, у передмісті Кривого Рогу загинули шестеро людей, серед яких двоє дітей, а в Києві та на Полтавщині є загиблі.

У Львові внаслідок ракетного удару, за останніми даними, постраждали 26 людей, серед них рятувальник. Найбільших руйнувань зазнали багатоповерхівки на вулицях Патона та Виговського. Під завалами залишаються люди, триває пошуково-рятувальна операція. Рятувальники вже деблокували сімох постраждалих. Також у місті пошкоджено понад 20 житлових будинків, школу та два дитячі садки.

Трагічні наслідки атаки зафіксували й у передмісті Кривого Рогу. За даними місцевої влади, російська балістична ракета влучила у приватний будинок, де проживала багатодітна родина. Загинули шестеро людей – двоє дівчаток віком 5 і 12 років та четверо дорослих. Ще восьмеро людей дістали поранення, серед них двоє дітей. Рятувальники продовжують розбирати завали, кількість жертв може зрости.

У Києві внаслідок нічної атаки загинула одна людина, ще двоє отримали поранення. Пошкодження зафіксували в Оболонському та Святошинському районах. Виникли пожежі на території ринку, гаражного кооперативу та в нежитловій будівлі. За даними поліції, загиблим виявився 31-річний чоловік.

На Полтавщині російські безпілотники вдарили по складських приміщеннях приватного підприємства та терміналу ''Нової пошти''. Внаслідок атаки загинула одна людина. Пожежу вдалося оперативно ліквідувати, а в Лубенському районі уламки дрона впали на проїжджу частину без постраждалих.

На місцях усіх ударів працюють рятувальники, медики та правоохоронці. Інформація про наслідки російської атаки уточнюється.