Російська блогерка, яка приїхала з лекцією в Київ, визнала, що незаконно відвідувала Крим

Олександра Мітрошина — російська громадська діячка, блогерка, журналістка й письменниця. Вона засновниця руху #ЯНеХотелаУмирать проти домашнього насильства. В Instagram у неї 2,1 мільйона підписників

Російська блогерка Олександра Мітрошина, на лекції якої в Києві затримали двох активістів руху «Відсіч» начебто за питання про приналежність Криму, розповіла свою версію того, що сталося.

Як пояснила Мітрошина у своєму Telegram-каналі, у відповідь на питання «чий Крим» вона «відповіла розгорнуто (зокрема, сказала, що не підтримує політику Росії щодо України)», однак її продовжували перебивати й ставити те саме запитання, передає "Громадське".

«Говорив, що я буду сидіти в українській в’язниці, що я путінська агентка і таке інше», — пише блогерка. Вона говорить, що так тривало пів години, після чого викликали поліцію.

Мітрошина вважає, що це була провокація, аби вона потім «почала писати у себе в блозі, які українці злі». «Але я не стала і не вважаю так. Моя думка про Україну та українців лишилася незмінною», — написала вона.

Водночас блогерка визнала, що порушила закон України й незаконно в’їхала на територію Криму, і заявила, що готова понести відповідне покарання.

Раніше пресслужба Міністерства внутрішніх справ України повідомила, що заборонить в'їзд російській блогерці Олександрі Мітрошиній за незаконне відвідування анексованого Криму.

У МВС зазначили, що блогерці заборонять в’їжджати після конфлікту, який стався 6 січня у Києві на її лекції. Тоді затримали двох активістів громадянського руху «Відсіч».

У поліції Києва зазначили, що чоловіків затримали через порушення громадського порядку. На них склали адмінпротокол за дрібне хуліганство і відпустили.

У «Відсічі» переконують, що затримали двох активістів Леоніда Овчаренка та Олексія Кальницького начебто за питання про «чий Крим». В організації зазначили, що поліцію викликав сам активіст Леонід Овчаренко.

«Спочатку «правоохоронці», яких викликав сам активіст, наполегливо протиправно вимагали, щоби той вийшов. А потім — узяли його в наручники та поставили на коліна перед озвірілим натовпом прихильниць блогерки», — йдеться в повідомленні «Відсічі».

Сама Олександра Мітрошина написала в Instagram, що її зустріч закінчилася «бійкою, поліцією та втечею».

Як передає «Крим.Реалії», Мітрошина у 2017 році розмістила у Facebook пост про відвідини Криму. Наразі цього допису на сторінці вже немає.

Нагадаємо, що за порушення повітряного простору в Криму Україна стягнула з казахстанських авіаліній перший штраф у розмірі 136 тисяч гривень.