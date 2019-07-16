Російська делегація знову намагається обговорити український закон про мову в ООН, - ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ На засідання Ради Безпеки ООН говорять щодо мовного закону в Україні

Нова спроба поставити мовний закон на розгляд Радбезу пов’язана з тим, що сьогодні, 16 липня, цей закон набув чинності.

Фото: webtv.un.org

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