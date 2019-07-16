ПОЛІТИКА НОВИНИНова спроба поставити мовний закон на розгляд Радбезу пов’язана з тим, що сьогодні, 16 липня, цей закон набув чинності.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Російська делегація знову намагається обговорити український закон про мову в ООН, - ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ
На засідання Ради Безпеки ООН говорять щодо мовного закону в Україні
Фото: webtv.un.org
Нагадаємо, що у вівторок, 16 липня, в Україні набув чинності Закон № 2704-VIII "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
Напередодні партія "Опозиційний блок" подала до Верховної Ради законопроект про скасування мовного закону "Про забезпечення функціонування української мови як державного".
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16 07 2019 17:27 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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