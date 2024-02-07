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ПОЛІТИКА

російська кампанія "Новатек" відкриває офіс у Китаї для продажу газу в умовах санкцій – Reuters

07 лютого 2024, 13:04
російська кампанія
Проєкт "Арктик СПГ 2"є частиною прагнення росії стати провідним світовим постачальником СПГ.

російський виробник природного газу "Новатек" створює нову команду в Китаї для вивчення ринку збуту палива, оскільки санкції США перешкоджають планам експорту з його нового багатомільярдного арктичного проєкту. Робота в Китаї може допомогти "Новатеку" знайти покупців для свого нового проєкту з виробництва скрапленого природного газу (СПГ) "Арктик СПГ 2". Найбільший російський виробник СПГ, створив у Пекіні команду з розвитку бізнесу та маркетингу.

Про це пише Reuters.

Нову команду очолить колишній керівник китайського підрозділу російської кредитної установи Газпромбанку Сюй Цзіньхай, орієнтованого на енергетику, і вона увійде до складу Novatek (China) Holdings.

Проєкт "Арктик СПГ 2", що є частиною прагнення Росії стати провідним світовим постачальником СПГ, потрапив під санкції США в листопаді минулого року, до запланованого запуску. Інвестори проекту "Арктик СПГ 2", включно з Китайською національною нафтогазовою корпорацією CNPC і CNOOC Ltd, попросили США скасувати санкції. Завод "Арктик СПГ 2", вартість якого оцінюють у 21 мільярд доларів, розрахований на експорт 19,8 мільйона тонн СПГ на рік.

Хоча лідери Китаю і росії заявляють, що їхні країни пов'язує дружба без обмежень, і Китай критикує низку санкційних програм США, він також остерігається потрапити під такі санкції. Минулого року Китай випередив Японію як найбільший у світі покупець СПГ. Однак зусилля "Новатеку" зі збуту палива з "Арктик СПГ 2" зіштовхуються з численними труднощами.

Раніше повідомлялось, що санкції США зупинили постачання нових суден на російський завод СПГ.

СПГКитайрф тероризм

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