російська ракета знищила у Києві завод американської компанії з виробництва дронів – The Guardian

Це може бути перший випадок, коли росія знищила об'єкт американської компанії з початку повномасштабної війни.

Під час російського ракетного удару по Києву було знищено завод американської компанії Terminal Autonomy, яка виробляє високоточні ударні безпілотники.

Про це повідомляє The Guardian.

Підприємство, зареєстроване в американському штаті Делавер у 2023 році, випускало високоточні безпілотники дальньої дії з системами наведення, стійкими до російських засобів радіоелектронної боротьби. Назва компанії Terminal Autonomy пов'язана з технологією, за якої на завершальному етапі польоту керування дроном бере на себе штучний інтелект після придушення сигналів РЕБ. За даними сайту компанії, вона розробляє барражуючі боєприпаси з елементами штучного інтелекту, що вже застосовуються проти цілей на лінії фронту.

The Guardian зазначає, що це може бути перший відомий випадок від початку повномасштабної війни, коли російська ракета знищила об'єкт американської компанії. Представники Terminal Autonomy та Міністерство оборони України на момент публікації коментарів не надали.

Колишній високопоставлений співробітник американської розвідки Ентоні Вінчі заявив, що приналежність підприємства не впливає на вибір цілей росією. "росіянам байдуже, кому належить виробничий об'єкт. Він все одно залишається мішенню", – сказав він.