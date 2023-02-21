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російська стратегія знеструмлення України не досягла успіху – The New Yorker

21 лютого 2023, 17:11
російська стратегія знеструмлення України не досягла успіху – The New Yorker
Джерело: 24tv.ua
Кореспонденти The New Yorker відвідали атаковані російськими ракетами ТЕС ДТЕК на Сході і Заході України, а також магістральні підстанції Укренерго.

Російська стратегія занурення України в морок і холод якщо не провалилася, то, безперечно, не досягла успіху, пише американське видання The New Yorker.

Впливове видання описує стійкість України, її енергетиків та ППО.

"Громадська думка не змінилася внаслідок відключень — опитування останніх місяців показали, що понад 80% респондентів в Україні хочуть продовжувати боротьбу, стільки ж, скільки було до початку атак на енергомережу. З часом протиповітряна оборона України покращилася, а техніка стала швидше ремонтувати електромережу. Тим часом російські запаси ракет великої дальності скоротилися, що призвело до менш частих атак", - пише видання.

За словами виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука, російські терористи змінили тактику атак на енергосистему, однак завдяки професіоналізму енергетиків і військових, це не допомогло їм досягти своїх цілей.

"Вони змінили стратегію. З осені минулого року російські військові почали атакувати вугільні електростанції, підстанції та трансформатори по всій Україні. російські офіційні особи покладалися на те, що, позбавивши українців електроенергії – і, як наслідок, тепла та води – взимку, вони підірвуть рішучість країни, але це їм не вдалося", – наголосив Сахарук.

 

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