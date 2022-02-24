Російська техніка пішла на прорив в Київській області, українські військові обороняються
Про це заявили у ДПСУ, повідомляє Громадське.
Прикордонники разом з українськими військовими прийняли бій.
Крім того, по місцю дислокації відділу прикордонної служби "Млачівка" Житомирського загону здійснено обстріли з градів.
"Зазначимо, прикордонні підрозділи в залежності від ситуації передислоковуються на запасні позиції та діють у взаємодії з Збройними силами України та Нацгвардією", - заявили у ДПСУ.
Яка ситуація?
У ніч проти 24 лютого президент Росії Володимир Путін у відеозверненні заявив про початок "спеціальної військової операції" проти України. У низці українських міст прогриміли вибухи.
Перші удари окупанти завдали о 5 ранку по військовій інфраструктурі - аеродромах, центрах військового управління та складах ресурсів.
В Україні ввели воєнний стан.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що президент Володимир Зеленський віддав наказ завдавати максимальних втрат окупантам. Ситуація контрольована, наголошують у Збройних силах.
В Офісі президента заявили, що перша серія ударів росіян зазнала невдачі. Окупантам не вдалося зашкодити боєздатності Збройних сил України.
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