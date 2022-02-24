Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Російська техніка пішла на прорив в Київській області, українські військові обороняються

Прикордонники разом з українськими військовими прийняли бій
В Київській області російські війська пішли на прорив державного кордону. Військова техніка окупантів зайшла через пункт пропуску "Вільча".
Російська техніка пішла на прорив в Київській області, українські військові обороняються Фото: ДПСУ

Про це заявили у ДПСУ, повідомляє Громадське.

Прикордонники разом з українськими військовими прийняли бій.

Крім того, по місцю дислокації відділу прикордонної служби "Млачівка" Житомирського загону здійснено обстріли з градів.

"Зазначимо, прикордонні підрозділи в залежності від ситуації передислоковуються на запасні позиції та діють у взаємодії з Збройними силами України та Нацгвардією", - заявили у ДПСУ.

Яка ситуація?

У ніч проти 24 лютого президент Росії Володимир Путін у відеозверненні заявив про початок "спеціальної військової операції" проти України. У низці українських міст прогриміли вибухи. 

Перші удари окупанти завдали о 5 ранку по військовій інфраструктурі - аеродромах, центрах військового управління та складах ресурсів.

В Україні ввели воєнний стан.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що президент Володимир Зеленський віддав наказ завдавати максимальних втрат окупантам. Ситуація контрольована, наголошують у Збройних силах.

В Офісі президента заявили, що перша серія ударів росіян зазнала невдачі. Окупантам не вдалося зашкодити боєздатності Збройних сил України.

Читайте також: Кулеба назвав п’ять дій, які насамперед має зробити світ у відповідь на вторгнення Росії

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 02 2022 14:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.