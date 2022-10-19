російська тенісистка, що підтримала вторгення рф, знялась з турніру після скандалу з українками

Таким чином, Даяна та Іванна Ястремські автоматично вийшли до наступної стадії змагань.

Франція, Париж, 29 травня 2014 року. Італійська тенісистка Каміла Джорджі під час турніру "Ролан Гаррос" змагається з росіянкою Світланою Кузнєцовою. Фото: АFР

російська тенісистка Анастасія Гасанова знялася з турніру у французькому Руані, де в парі зі своєю співвітчизницею Анастасією Комардіною мала зустрітися на корті з українським дуетом сестер Ястремських.

Про це пише ТСН.

Цьому передував гучний скандал. Гасанова в дусі кремлівської пропаганди підтримала військове вторгнення росії на територію України, після чого Даяна Ястремська послала її за російським кораблем.

Українка вимагала від організаторів змагань дискваліфікувати Гасанову за підтримку війни, яку росія розв'язала проти України. Утім, цього навіть не довелося робити. Представниця країни-агресорки сама не витримала тиску та знялася як з одиночного, так і парного розряду турніру у Франції.

Таким чином, Даяна та Іванна Ястремські автоматично вийшли до чвертьфіналу. На цій стадії українки гратимуть проти японки Місакі Дой та грузинки Оксани Калашнікової.