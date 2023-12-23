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ПОЛІТИКА

російська тінь: Розвідка передбачає можливу атаку на Європу під час переходу влади в США

23 грудня 2023, 20:57
російська тінь: Розвідка передбачає можливу атаку на Європу під час переходу влади в США
Розвідка передбачає можливу російську атаку на Європу

В одній з європейських розвідок припускають, що російська федерація може атакувати Європу взимку 2024-2025 року.

Про це повідомляє  Bild.

За даними видання, у розвідувальній службі вважають, що росія може завдати удару по Європі саме в той момент, коли США опиняться "без лідера" і зможуть прийти на допомогу європейським державам тільки після деякої затримки.

Йдеться про період між відходом з посади нинішнього президента США на початку листопада 2024 року і вступом на посаду його потенційного наступника в січні 2025 року.

Співробітник розвідки заявляє, що російська влада сподівається, що колишній президент Дональд Трамп знову займе Білий дім, оскільки за його правління "може статися все, що завгодно".

Нагадаємо, на початку місяця генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр заявив про необхідність виправити недоліки в підготовці німецьких Збройних сил до оборони країни та НАТО.

Бройер заявив, що він бачить недоліки в модернізації німецьких збройних сил для національної та союзницької оборони.

Він також зазначив, що часи, що передували масштабному російському вторгненню в Україну, вже не повернуться й Німеччині доведеться звикнути до думки, що одного дня їм, можливо, самим доведеться вести оборонну війну.

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина підтримуватиме Україну у війні, якщо інші ослабнуть.

Цахал заявив про вбивство начальника відділу постачання військового крила ХАМАС

Ізраїльські військові заявили про ліквідацію начальника відділу постачання військового крила Хамасу. Він загинув під час учорашнього авіаудару в Рафасі на півдні Гази.

За даними військових, Хасан аль-Атраш відповідав за постачання і виробництво зброї для Хамасу, а також за контрабанду зброї з різних країн до Сектора Гази.

Крім того, аль-Атраш також брав участь у постачанні зброї терористам на Західному березі.

7 жовтня бойовики палестинського руху Хамас вторглися на територію Ізраїлю. Вони вбивали, викрадали і катували військових і мирних людей, а також ракетами обстрілювали міста країни. У відповідь Тель-Авів оголосив про початок у Секторі Газа наземної операції "Залізні мечі".

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