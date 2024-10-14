Адже росіяни грубо порушують Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими.

Днями армія рф захопила дев'ять українських операторів дронів, роздягла їх, а потім вбила.

Страта українських військових під час повномасштабної війни "напевно обернуться проти росіян", адже протягом усієї історії страта воїнів-супротивників однієї зі сторін конфлікту мотивувала іншу сторону стратити полонених, аби помститися, пише бізнес видання Forbes.

"Страчуючи українських полонених, російські війська тільки посилюють жах і без того жахливої війни - і майже напевно гарантують, що звірства, які вони чинять, зрештою торкнуться і їх самих", - йдеться в статті видання.

Також Forbes повідомив деталі нещодавнього вбивства супротивником дев'ятьох українських воїнів у Курській області:

"Нещодавня російська контратака на західному краю українського виступу, мабуть, очолювана 155-ю бригадою морської піхоти, не зайшла надто далеко - але вона зайшла досить далеко, щоб наздогнати групу українських операторів дронів біля звільненого українцями російського укріплення за межами села Леонідове".

Журналісти написали, що в цьому районі перебував гарнізон 33-го штурмового батальйону і 41-ї механізованої бригади Збройних сил України.

Росіяни пропустили термін, але не через відсутність спроб. І не через відсутність брутальності.

Нещодавня російська контратака на західному краю українського виступу, яку, здавалося, очолювала 155-та бригада морської піхоти, не зайшла дуже далеко, але вона зайшла достатньо далеко, щоб наздогнати групу українських операторів безпілотників поблизу окупованого Україною російського укріплення біля села Леонідове.

У цьому районі гарнізон 33-го десантно-штурмового батальйону української армії та 41-ї механізованої бригади.

Невдовзі після захоплення дев’ятьох українців росіяни роздягли їх до нижньої білизни, змусили лягти обличчям до землі, а потім вистрілили їм у голови, убивши всіх дев’ятьох.

Зображення з дрона, отримані українською аналітичною групою Deep State і опубліковані в Інтернеті в неділю підтверджують масову страту.

"Такі дії є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими!" - зауважили в Deep State.

Це не одиничний випадок: так, 7 жовтня уповноважений з прав людини Дмитро Любінець заявив, що українська влада розслідує нещодавню страту трьох українських військовополонених у Донецькій області на сході України.

За словами національного слідчого України з військових злочинів Юрія Білоусова, російські війська вбили щонайменше 93 українських військовополонених на полі бою до двох останніх інцидентів.