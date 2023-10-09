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ПОЛІТИКА

російське ядерне випробування стане попереджувальним сигналом, що спонукатиме інших наслідувати його приклад – Reuters

09 жовтня 2023, 15:44
російське ядерне випробування стане попереджувальним сигналом, що спонукатиме інших наслідувати його приклад – Reuters
Фото: з вільного доступу
Країна-агресор готується скасувати ратифікацію заборони на випробування ядерної зброї.

росія, можливо, готується до проведення ядерних випробувань, що різко підвищить напруженість у відносинах із Заходом і, швидше за все, спровокує інші держави на відновлення випробувань вперше у цьому столітті.

Про це пише Reuters.

Минулого тижня російський президент владімір путін заявив, що російський парламент має розглянути питання про відкликання ратифікації москвою Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ) 1996 року, яка забороняє проведення випробувань з використанням ядерних вибухів.

Деякі західні аналітики вважають, що ймовірність російського випробування зростає, хоча путін і заявив, що його метою є лише "дзеркальне відображення" позиції США, які підписали, але не ратифікували договір.

Тим часом колишній радянський і російський дипломат Ніколай Соков, який зараз є старшим науковим співробітником Віденського центру з роззброєння та нерозповсюдження, вважає, що росія не збирається проводити випробування на даному етапі: скасування ратифікації схоже на політичний крок і частину ширшого перегляду зобов'язань москви в області безпеки. Проте ескалація, на його думку, не виключається. До того ж, путін може взятися за ядерну зброю як за останній шанс "налагодити" стан справ російської армії в Україні.

"Фокус у тому, щоб підійти дуже близько до застосування ядерної зброї, але не здійснити цього, а лише змусити противника зробити крок назад, щоб США та НАТО задумалися: "А чи справді воно того варте?". Змінити розрахунки витрат та вигод", – сказав Соков.

Він не вірить у те, що путін зацікавлений у реальному застосуванні ядерної зброї, але ризик полягає в тому, що "можна просто втратити контроль над подіями", і логіка ескалації може призвести його до застосування ядерної зброї, навіть якщо спочатку це не входило до його намірів.

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