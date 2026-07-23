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російські атаки зупинили морський коридор: Київ звернувся до Радбезу ООН

23 липня 2026, 09:03
російські атаки зупинили морський коридор: Київ звернувся до Радбезу ООН
Армія рф зірвала роботу морського коридору та створює ризики для глобальної продовольчої безпеки.

Україна звернулася із проханням терміново скликати засідання Ради Безпеки ООН після серії російських атак на цивільні вантажні судна та фактичного блокування українського морського коридору в Чорному морі.

Про це повідомив виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Сибіга.

За його словами, за останні кілька днів росія атакувала щонайменше три цивільні вантажні судна. Внаслідок обстрілів десятки членів екіпажів загинули або отримали поранення.

Сибіга також заявив, що через дії РФ у розпал жнив українським морським коридором не пройшло жодне судно.

"Так само, як Іран атакував енергетичні маршрути в Ормузькій протоці, росія зараз завдає ударів по світових продовольчих ринках у Чорному морі", – наголосив очільник МЗС.

За його словами, подальше блокування судноплавства може призвести до зростання світових цін на продовольство та створити ризики голоду для мільйонів людей в Африці, Азії, на Близькому Сході та в Латинській Америці.

У зв'язку з цим Україна ініціювала проведення термінового засідання Ради Безпеки ООН 27 липня.

"Україна звернулася з проханням про термінове засідання Ради Безпеки ООН 27 липня. Ми закликаємо всі держави, особливо ті, яких це безпосередньо стосується, негайно вимагати від рф припинити свої атаки на свободу судноплавства в Чорному морі", – заявив Сибіга.

Він підкреслив, що жодна держава не має права використовувати продовольство як інструмент тиску, а припинити російські атаки, за його словами, може лише рішуча міжнародна реакція.

Саму тому Maersk тимчасово залишає український порт через ситуацію в Чорному морі.

 
РосіявійнаЧорне море

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