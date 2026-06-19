Російські безпілотники атакували два судна у Чорному морі: загинув член екіпажу

Серед жертв – екіпаж судна під нейтральним прапором.

Російські дрони атакували два цивільні судна в Чорному морі. Це вже не перший подібний випадок.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Під удар потрапили два торгових судна в акваторії Чорного моря. На борту корабля під прапором Панами загинув один член екіпажу, ще двоє отримали поранення - один із них у важкому стані. Друге судно – під прапором Сент-Кітс і Невіс. На ньому троє членів екіпажу дістали легкі поранення.