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Російські безпілотники атакували два судна у Чорному морі: загинув член екіпажу

19 червня 2026, 10:31
Російські безпілотники атакували два судна у Чорному морі: загинув член екіпажу
Фото: УНН
Серед жертв – екіпаж судна під нейтральним прапором.
Російські дрони атакували два цивільні судна в Чорному морі. Це вже не перший подібний випадок.
 
Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
 
Під удар потрапили два торгових судна в акваторії Чорного моря. На борту корабля під прапором Панами загинув один член екіпажу, ще двоє отримали поранення - один із них у важкому стані. Друге судно – під прапором Сент-Кітс і Невіс. На ньому троє членів екіпажу дістали легкі поранення.
 
"Це черговий доказ того, що росія веде війну проти свободи судноплавства, міжнародної торгівлі та глобальної продовольчої безпеки. Під прицілом – цивільні екіпажі, торговельні судна та морська інфраструктура, яка забезпечує роботу гуманітарних і експортних маршрутів", – заявив Кулеба.
 
За його словами, подібні злочини мають отримувати чітку міжнародну оцінку – тероризм.
 
"Світ не може звикати до того, що цивільні моряки стають мішенню для російської зброї", – наголосив він.
 

 

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