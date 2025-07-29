російські диверсії в ЄС: у Польщі затримали колумбійця, який діяв за вказівкою спецслужб рф

27-річний іноземець отримував інструкції через месенджер Telegram, зокрема щодо вибору цілей, виготовлення коктейлів Молотова та використання спеціального транспорту.

Співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі викрили, що за двома підпалами будівельних складів у Мазовецькому воєводстві, які сталися 23 та 30 травня 2024 року, стоїть громадянин Колумбії, якого завербували російські спецслужби.

Про це повідомляє RMF24 із посиланням на речника міністра-координатора спецслужб Яцека Добжинського.

27-річний іноземець отримував інструкції через месенджер Telegram, зокрема щодо вибору цілей, виготовлення коктейлів Молотова та використання спеціального транспорту. За версією слідства, замовлення, контроль та фінансування диверсій здійснювались безпосередньо особами, пов’язаними з російською розвідкою.

Чоловіка звинувачено в тероризмі — йому загрожує довічне ув’язнення. За інформацією польських спецслужб, підозрюваний частково зізнався у скоєному та надав свідчення, які нині перевіряються.

Окрім цього випадку, польські служби встановили, що російські спецслужби активно вербують осіб із Латинської Америки з бойовим досвідом для проведення підпалів та диверсій на території Європи. У червні цього року суд у Чехії засудив іншого колумбійця до восьми років ув’язнення за підпал автобусного депо в Празі — також за вказівкою рф.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що такі дії є спробою дестабілізувати ситуацію в країні, й запевнив, що польська влада реагуватиме жорстко. За його словами, вже затримано 32 особи, підозрюваних у співпраці з російськими спецслужбами, серед яких є громадяни росії, білорусі, України, Колумбії та Польщі.

"Польська держава діятиме безжально щодо всіх, хто за російські гроші атакує нашу безпеку", — наголосив Туск перед засіданням уряду у вівторок.

Серед завдань, які виконували підозрювані, — диверсії, підпали та фізичні напади. Прем’єр закликав міністрів посилити зусилля для попередження подібних загроз і притягнення винних до відповідальності.