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Російські фігуристи провалили тест на допінг на Олімпіаді-2022 - ЗМІ

Допінг-проба, яка і стала проблемою, була взята у російського спортсмена до Олімпіади-2022 у Пекіні
Досі не відбулась церемонія нагородження після командного турніру фігуристів.
Російські фігуристи провалили тест на допінг на Олімпіаді-2022 - ЗМІ Фото: Getty Images

Церемонію нагородження переможців та призерів командного турніру з фігурного катання на зимовій Олімпіада-2022 в Пекіні довелося затримати. Як повідомляє Inside the games, причиною цього стала проблема з тестуванням на допінг одного з російських фігуристів, передає Укрінформ.

За інформацією порталу, допінг-проба, яка і стала проблемою, була взята у російського спортсмена до Олімпіади-2022 у Пекіні.

У прес-службі Міжнародного олімпійського комітету (МОК) заявили, що терміново виникла ситуація, яка зажадала юридичної консультації з ISU (Міжнародним союзом ковзанярів).

Глава прес-служби Марк Адамс заявив, що робиться все можливе, щоб якнайшвидше вирішити ситуацію, але юридичні нюанси "іноді тягнуться".

Нагадаємо, що норвезький лижник Йоганнес Клебо підтвердив сьогодні статус найкращого спринтера світу, перемігши на другій Олімпіаді поспіль.

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09 02 2022 10:36
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