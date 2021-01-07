НОВИНИРосійські військові кораблі провели навчання з бойовою стрільбою в Чорному морі на тлі маневрів Sea Breeze за участі України та країн НАТО.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Російські кораблі, паралельно з Sea Breeze, провели бойові стрільби в Чорному морі
В ролі морської цілі був задіяний корабельний щит-мішень, роль засобів повітряного нападу умовного противника виконував літак-амфібія Бе-12 зі складу морської авіації і ППО ЧФ
Фото: Ukrinform
Про це передає Укрінформ з посиланням на сайт Міноборони РФ.
"Екіпажі великих десантних кораблів (ВДК) "Орск" і "Саратов" Чорноморського флоту (ЧФ) провели артилерійську стрільбу в морі в рамках відпрацювання спільних завдань... Під час заходу екіпажі ВДК відпрацювали дії з прикриття умовної висадки мо"ського десанту на плав з виконанням стрільб з артилерійських установок по морських і повітряних цілях", - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що "в ролі морської цілі був задіяний корабельний щит-мішень, роль засобів повітряного нападу умовного противника виконував літак-амфібія Бе-12 зі складу морської авіації і ППО ЧФ".
Міноборони РФ також повідомляє, що екіпажі палубних протичовнових вертольотів Ка-27М зі складу морської авіації і ППО Чорноморського флоту провели навчання з пошуку і виявлення підводного човна умовного противника в Чорному морі.
Як повідомлялося, 28 червня в Чорному морі розпочалися військово-морські навчання Sea Breeze-2021, організовані спільно ВМС України і Шостим оперативним флотом ВМС США. Вони мають на меті підвищити рівень сумісності підрозділів ВМС України і США, а також держав-партнерів НАТО під час виконання спільних завдань з підтримання морської регіональної безпеки і забезпечення миру і стабільності в Чорноморському регіоні.
Цьогорічні навчання, які стали наймасштабнішими за більше ніж 20 років, триватимуть до 10 липня. У них беруть участь представники 31 держави, близько 30 кораблів і катерів, до 30 літаків і вертольотів.
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