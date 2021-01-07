Російські кораблі, паралельно з Sea Breeze, провели бойові стрільби в Чорному морі

В ролі морської цілі був задіяний корабельний щит-мішень, роль засобів повітряного нападу умовного противника виконував літак-амфібія Бе-12 зі складу морської авіації і ППО ЧФ

Російські військові кораблі провели навчання з бойовою стрільбою в Чорному морі на тлі маневрів Sea Breeze за участі України та країн НАТО.

Про це передає Укрінформ з посиланням на сайт Міноборони РФ.

"Екіпажі великих десантних кораблів (ВДК) "Орск" і "Саратов" Чорноморського флоту (ЧФ) провели артилерійську стрільбу в морі в рамках відпрацювання спільних завдань... Під час заходу екіпажі ВДК відпрацювали дії з прикриття умовної висадки мо"ського десанту на плав з виконанням стрільб з артилерійських установок по морських і повітряних цілях", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що "в ролі морської цілі був задіяний корабельний щит-мішень, роль засобів повітряного нападу умовного противника виконував літак-амфібія Бе-12 зі складу морської авіації і ППО ЧФ".

Міноборони РФ також повідомляє, що екіпажі палубних протичовнових вертольотів Ка-27М зі складу морської авіації і ППО Чорноморського флоту провели навчання з пошуку і виявлення підводного човна умовного противника в Чорному морі.

Цьогорічні навчання, які стали наймасштабнішими за більше ніж 20 років, триватимуть до 10 липня. У них беруть участь представники 31 держави, близько 30 кораблів і катерів, до 30 літаків і вертольотів.