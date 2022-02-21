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Російські найманці минулої доби 80 разів порушили "тишу"

Упродовж минулої доби, 20 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 80 порушень, 72 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Російські найманці минулої доби 80 разів порушили "тишу" Фото: espreso.tv
Про це пресслужба ОС повідомляє у Фейсбуці.
 
Російсько-окупаційні війська обстріляли:
 
Шість разів Красногорівку – з артилерії калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
 
Три рази Авдіївку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.
 
Двічі Гранітне – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
 
Три рази Старогнатівку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів.
 
Шість разів Луганське – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, та великокаліберних кулеметів.
 
Три рази Опитне – з мінометів калібру 120 мм.
 
Двічі Піски – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
 
Три рази Новогнатівку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
 
Чотири рази Щастя – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
 
Артема – з мінометів калібру 120 мм.
 
Чотири рази Новотошківське – з артилерії калібру 152 мм та мінометів калібру 120 мм.
 
Тарамчук – з артилерії калібру 122 мм.
 
Старомихайлівка – з мінометів калібру 120 мм.
 
Чотири рази Світлодарськ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів, станкових протитанкових гранатометів, протитанкових керованих ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
 
Золоте – з мінометів калібру 120 мм.
 
Двічі Південне – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
 
Новотроїцьке – з мінометів калібру 82 мм.
 
Три рази Троїцьке – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
 
Причепилівку – з артилерії калібру 152 мм.
 
Павлопіль – з мінометів калібру 82 мм.
 
Три рази Болотне – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм.
 
Кримське – з мінометів калібру 82 мм.
 
Двічі Лопаскіне – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
 
Новогригорівку – зі станкових протитанкових гранатометів.
 
Трудівське – з артилерії калібру 122 мм.
 
Двічі Мар'їнку – з мінометів калібру 120 мм.
 
Двічі Калинове – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
 
Миколаївка – з мінометів калібру 120 мм.
 
Двічі Новозванівку – з мінометів калібру 120 мм.
 
Двічі Богданівку – з артилерії калібру 122 мм.
 
Шуми – з мінометів калібру 82 мм.
 
Двічі Станицю Луганську – з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.
 
Нью-Йорк – з мінометів калібру 82 мм.
 
Новолуганське – з мінометів калібру 120 мм.
 
Старий Айдар – з мінометів калібру 120 мм.
 
Лобачеве – з артилерії калібру 122 мм.
 
Нову Михайлівку – з мінометів калібру 120 мм.
 
Мемрик – з артилерії калібру 152 мм.
 
Залізне – з мінометів калібру 120 мм
 
Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав осколкові поранення середньої тяжкості та знаходиться у лікувальному закладі. Стан здоров’я задовільний.
 
За поточну добу з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 8 порушень, 8 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
 
Російсько-окупаційні війська обстріляли:
 
Двічі Талаківку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
 
Піщевик – з мінометів калібру 120 мм.
 
Двічі Водяне – з мінометів калібру 120 мм.
 
Красногорівку – з мінометів калібру 120 мм.
 
Мемрик – з артилерії калібру 152 мм.
 
Станицю Луганську – з артилерії калібру 122 мм.
 
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає. Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога.
 
Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
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21 02 2022 09:43
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