НОВИНИУпродовж минулої доби, 20 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 80 порушень, 72 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Російські найманці минулої доби 80 разів порушили "тишу"
Фото: espreso.tv
Про це пресслужба ОС повідомляє у Фейсбуці.
Російсько-окупаційні війська обстріляли:
Шість разів Красногорівку – з артилерії калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
Три рази Авдіївку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.
Двічі Гранітне – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Три рази Старогнатівку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів.
Шість разів Луганське – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, та великокаліберних кулеметів.
Три рази Опитне – з мінометів калібру 120 мм.
Двічі Піски – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Три рази Новогнатівку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Чотири рази Щастя – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Артема – з мінометів калібру 120 мм.
Чотири рази Новотошківське – з артилерії калібру 152 мм та мінометів калібру 120 мм.
Тарамчук – з артилерії калібру 122 мм.
Старомихайлівка – з мінометів калібру 120 мм.
Чотири рази Світлодарськ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів, станкових протитанкових гранатометів, протитанкових керованих ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Золоте – з мінометів калібру 120 мм.
Двічі Південне – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Новотроїцьке – з мінометів калібру 82 мм.
Три рази Троїцьке – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Причепилівку – з артилерії калібру 152 мм.
Павлопіль – з мінометів калібру 82 мм.
Три рази Болотне – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм.
Кримське – з мінометів калібру 82 мм.
Двічі Лопаскіне – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Новогригорівку – зі станкових протитанкових гранатометів.
Трудівське – з артилерії калібру 122 мм.
Двічі Мар'їнку – з мінометів калібру 120 мм.
Двічі Калинове – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
Миколаївка – з мінометів калібру 120 мм.
Двічі Новозванівку – з мінометів калібру 120 мм.
Двічі Богданівку – з артилерії калібру 122 мм.
Шуми – з мінометів калібру 82 мм.
Двічі Станицю Луганську – з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.
Нью-Йорк – з мінометів калібру 82 мм.
Новолуганське – з мінометів калібру 120 мм.
Старий Айдар – з мінометів калібру 120 мм.
Лобачеве – з артилерії калібру 122 мм.
Нову Михайлівку – з мінометів калібру 120 мм.
Мемрик – з артилерії калібру 152 мм.
Залізне – з мінометів калібру 120 мм
Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав осколкові поранення середньої тяжкості та знаходиться у лікувальному закладі. Стан здоров’я задовільний.
За поточну добу з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 8 порушень, 8 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Російсько-окупаційні війська обстріляли:
Двічі Талаківку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Піщевик – з мінометів калібру 120 мм.
Двічі Водяне – з мінометів калібру 120 мм.
Красногорівку – з мінометів калібру 120 мм.
Мемрик – з артилерії калібру 152 мм.
Станицю Луганську – з артилерії калібру 122 мм.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає. Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога.
Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
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