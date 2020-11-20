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Російські найманці на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню в минулу доб

Поранений один український військовий
У районі населеного пункту Авдіївка противник застосував автоматичний гранатомет і стрілецьку зброю, а неподалік Мар'їнки виявлено роботу ворожого снайпера.
Російські найманці на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню в минулу доб Фото: Андрій Попіль

За минулу добу російські найманці на Донбасі два рази порушили режим припинення вогню, поранений один український військовослужбовець, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"За минулу добу, 19 листопада, в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. У результаті пострілів у передмісті Авдіївки один військовослужбовець об'єднаних сил поранений", - йдеться в повідомленні, на офіційній сторінці штабу ООС у соцмережі Фейсбук у п'ятницю вранці.

У районі населеного пункту Авдіївка противник застосував автоматичний гранатомет і стрілецьку зброю, а неподалік Мар'їнки виявлено роботу ворожого снайпера.

"За поточну добу, 20 листопада, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російсько-окупаційні війська здійснили одну збройну провокацію проти українських захисників у Шумів, застосувавши стрілецьку зброю. Втрат і поранень серед наших військовослужбовців немає", - додали в штабі.

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20 11 2020 11:56
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