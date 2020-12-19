Російські найманці на Донбасі продовжують блокувати дорожні коридори на п'яти КПВВ

Всі КПВВ на лінії розмежування функціонують щодня з 08.00 до 16.00

Щоденно пропускні операції здійснюються лише в контрольному пункті в’їзду-виїзду "Станиця Луганська". В КПВВ "Новотроїцьке" пропуск відновлюється двічі на тиждень у понеділок та п’ятницю, коли окупанти розблоковують рух дорожнім коридором

Російські найманці на Донбасі продовжують блокувати дорожні коридори навпроти контрольних пунктів в'їзду-виїзду "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське" і "Мар'їнка", повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на повідомлення на сторінці операції Об'єднаних сил у соцмережі Фейсбук у суботу.

"Щоденно пропускні операції здійснюються лише в контрольному пункті в’їзду-виїзду "Станиця Луганська". В КПВВ "Новотроїцьке" пропуск відновлюється двічі на тиждень у понеділок та п’ятницю, коли окупанти розблоковують рух дорожнім коридором", - наголошується в повідомленні.

За рішенням командувача Об'єднаних сил всі КПВВ на лінії розмежування функціонують щодня з 08.00 до 16.00.

Фото: Інтерфакс-Україна"

Також зазначається, що цього тижня Міжнародний комітет Червоного Хреста доставив гуманітарний вантаж жителям тимчасово окупованої території України. Дві вантажівки з офісним і медичним обладнанням від міжнародної організації пройшли через КПВВ "Новотроїцьке" до тимчасово окупованого Донецька. Загальна вага гуманітарної допомоги склала понад 1 тонну. В ООС нагадали, що під час проходження з тимчасово окупованої території України проводитиметься температурний скринінг громадян. Обов'язковою умовою також є перебування в захисній масці (респіраторі) і дотримання соціальної дистанції з урахуванням нанесеної розмітки. Крім того, для пропуску на контрольовану територію громадяни повинні дати згоду на проведення заходів обов'язкової самоізоляції з використанням єдиного електронного сервісу "Вдома" або обсервації.

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