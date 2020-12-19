Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Російські найманці на Донбасі продовжують блокувати дорожні коридори на п'яти КПВВ

Всі КПВВ на лінії розмежування функціонують щодня з 08.00 до 16.00
Щоденно пропускні операції здійснюються лише в контрольному пункті в’їзду-виїзду "Станиця Луганська". В КПВВ "Новотроїцьке" пропуск відновлюється двічі на тиждень у понеділок та п’ятницю, коли окупанти розблоковують рух дорожнім коридором
Російські найманці на Донбасі продовжують блокувати дорожні коридори на п Фото: gettyimages.com

Російські найманці на Донбасі продовжують блокувати дорожні коридори навпроти контрольних пунктів в'їзду-виїзду "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське" і "Мар'їнка", повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на повідомлення на сторінці операції Об'єднаних сил у соцмережі Фейсбук у суботу.

"Щоденно пропускні операції здійснюються лише в контрольному пункті в’їзду-виїзду "Станиця Луганська". В КПВВ "Новотроїцьке" пропуск відновлюється двічі на тиждень у понеділок та п’ятницю, коли окупанти розблоковують рух дорожнім коридором", - наголошується в повідомленні.

За рішенням командувача Об'єднаних сил всі КПВВ на лінії розмежування функціонують щодня з 08.00 до 16.00.

Фото: Інтерфакс-Україна"

Також зазначається, що цього тижня Міжнародний комітет Червоного Хреста доставив гуманітарний вантаж жителям тимчасово окупованої території України. Дві вантажівки з офісним і медичним обладнанням від міжнародної організації пройшли через КПВВ "Новотроїцьке" до тимчасово окупованого Донецька. Загальна вага гуманітарної допомоги склала понад 1 тонну.

В ООС нагадали, що під час проходження з тимчасово окупованої території України проводитиметься температурний скринінг громадян. Обов'язковою умовою також є перебування в захисній масці (респіраторі) і дотримання соціальної дистанції з урахуванням нанесеної розмітки.

Крім того, для пропуску на контрольовану територію громадяни повинні дати згоду на проведення заходів обов'язкової самоізоляції з використанням єдиного електронного сервісу "Вдома" або обсервації.

Читайте також: Україна підписала угоду на $100 мільйонів із МБРР

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 12 2020 13:25
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Сім років тому "Беркут" розігнав студентів на Майдані

Сім років тому "Беркут" розігнав студентів на Майдані

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.