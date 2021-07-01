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Російські найманці на Донбасі п'ять разів порушили режим припинення вогню за минулу добу

Кілька разів відкривали вогонь зі 120-мм мінометів, гранатометів різних систем і великокаліберного кулемета
За минулу добу російські найманці на Донбасі п'ять разів порушили режим припинення вогню, українські військовослужбовці не постраждали.
Російські найманці на Донбасі п

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-центр штабу Операції об'єднаних сил.

"Протягом минулої доби, 6 січня, в районі проведення Операції об'єднаних сил було зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню. Серед українських захисників бойових втрат немає", - йдеться в повідомленні на офіційній сторінці штабу ООС у соцмережі Facebook у четвер уранці.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Водяного, що на Приазов'ї, найманці кілька разів відкривали вогонь зі 120-мм мінометів, гранатометів різних систем і великокаліберного кулемета. Опівдні ворожу вогневу активність ворога помітили неподалік Опитного, де противник здійснив кілька неприцільних пострілів у бік українських позицій з автоматичного станкового гранатомета, а в Гнутовому - зі стрілецької зброї.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомили представникам ОБСЄ.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" спостерігалася тиша.

"Від початку поточної доби, 7 січня, спостерігалася тиша. Порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - зазначили в штабі.

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07 01 2021 11:29
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