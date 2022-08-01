Російські найманці продовжують блокувати рух у більшості гуманітарних дорожніх коридорів на КПВВ на Донба
Про це повідомляє в суботу Держприкордонслужба, зазначає "Інтерфакс-Україна".
Щодня відкритий з боку тимчасово окупованої території України тільки КПВВ "Станиця Луганська". Пасажиропотік порівняно з останнім тижнем минулого року зменшився на 34%. Так, з 1 січня через цей коридор на тимчасово окуповану територію України пройшли 3939 осіб, а на контрольовану територію – 4037 осіб.
Навпроти КПВВ "Новотроїцьке" бойовики розблокували рух у понеділок і п'ятницю. Лінію розмежування в цьому КПВВ перетнули 221 людей і 39 транспортних засобів на тимчасово окуповану частину Донбасу. Водночас 193 людини і 36 транспортних засобів проїхали на підконтрольну українській владі територію.
Фото: Інтерфакс-Україна
Як повідомлялося, постановою Кабміну України від 29 грудня 2021 р. № 1407 скасовано вимогу про самоізоляцію для осіб, які в'їжджають з тимчасово окупованої території через КПВВ.
Читайте також: Під час обстрілу Невельського бойовики зруйнували два житлових будинки, з-під завалів врятували двох людей
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Мінцифри запустило в "Дії" бета-тест сповіщень про судові засідання
- ФОТО У Китаї виявили стародавню виноробню, якій понад 700 років
- ФОТО У Карпатах випало півтора метра снігу