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Російські найманці за добу шість разів зривали "тишу" в зоні ООС

Упродовж минулої доби, 13 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 6 порушень, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Російські найманці за добу шість разів зривали "тишу" в зоні ООС Фото: zik.ua
Як передає Укрінформ, про це пресслужба операції Об'єднаних сил повідомляє у Фейсбуці.
 
Поблизу Катеринівки окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
 
У напрямку Водяного противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
 
Неподалік Мар'їнки російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
 
На околицях Водяного збройні формування Російської Федерації застосували міномети калібру 120 мм.
 
Крім того, на Донеччині та Луганщині зафіксовано 2 прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.
 
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
 
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
 
Станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
 
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14 02 2022 11:48
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