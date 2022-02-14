CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУпродовж минулої доби, 13 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 6 порушень, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Російські найманці за добу шість разів зривали "тишу" в зоні ООС
Фото: zik.ua
Як передає Укрінформ, про це пресслужба операції Об'єднаних сил повідомляє у Фейсбуці.
Поблизу Катеринівки окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
У напрямку Водяного противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
Неподалік Мар'їнки російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
На околицях Водяного збройні формування Російської Федерації застосували міномети калібру 120 мм.
Крім того, на Донеччині та Луганщині зафіксовано 2 прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
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14 02 2022 11:48 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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