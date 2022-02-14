Російські найманці за добу шість разів зривали "тишу" в зоні ООС

Упродовж минулої доби, 13 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 6 порушень, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Фото: zik.ua

Як передає Укрінформ, про це пресслужба операції Об'єднаних сил повідомляє у Фейсбуці. Поблизу Катеринівки окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. У напрямку Водяного противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Неподалік Мар'їнки російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. На околицях Водяного збройні формування Російської Федерації застосували міномети калібру 120 мм. Крім того, на Донеччині та Луганщині зафіксовано 2 прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Читайте також: Військові в районі ООС готові до будь-яких сценаріїв, обстановка контрольована - штаб

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