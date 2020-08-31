Російські найманці за минулу добу двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі
Російські найманці за минулу добу два рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські військові не постраждали, повідомляє прес-центр штабу Операції об'єднаних сил, зазначає "Інтерфакс-Україна".
"За минулу добу, українські військовослужбовці зафіксували 2 ворожих порушення проголошеного режиму припинення вогню. Всі ці провокації супротивника не несли загрози нашим захисникам, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували. Серед особового складу об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає", - йдеться в повідомленні, на офіційній сторінці штабу ООС у соцмережі Фейсбук в понеділок уранці.
У штабі ООС зазначили, що російські найманці біля Мар'їнки за допомогою ручного протитанкового гранатомета зробили дистанційне мінування місцевості однією протипіхотною міною ПОМ-2.
Крім того, на Приазов'ї, всупереч домовленостям у рамках Тристоронньої контактної групи, задокументовано проліт БПЛА типу "квадрокоптер".
"Засобами радіоелектронної боротьби об'єднаних сил негайно було здійснено радіозаглушення каналів керування та навігації безпілотника противника, що унеможливило його подальше використання", - наголосили в штабі ООС.
Українські військовослужбовці повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції об'єднаних сил.
"З початку поточної доби, 31 серпня, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного і всеосяжного режиму припинення вогню не спостерігалося", - підсумували в штабі ООС.
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