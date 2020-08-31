Російські найманці за минулу добу двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі

У штабі ООС зазначили, що російські найманці біля Мар'їнки за допомогою ручного протитанкового гранатомета зробили дистанційне мінування місцевості однією протипіхотною міною ПОМ-2.

Російські найманці за минулу добу два рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські військові не постраждали, повідомляє прес-центр штабу Операції об'єднаних сил, зазначає "Інтерфакс-Україна".

"За минулу добу, українські військовослужбовці зафіксували 2 ворожих порушення проголошеного режиму припинення вогню. Всі ці провокації супротивника не несли загрози нашим захисникам, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували. Серед особового складу об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає", - йдеться в повідомленні, на офіційній сторінці штабу ООС у соцмережі Фейсбук в понеділок уранці.

У штабі ООС зазначили, що російські найманці біля Мар'їнки за допомогою ручного протитанкового гранатомета зробили дистанційне мінування місцевості однією протипіхотною міною ПОМ-2.

Крім того, на Приазов'ї, всупереч домовленостям у рамках Тристоронньої контактної групи, задокументовано проліт БПЛА типу "квадрокоптер".

"Засобами радіоелектронної боротьби об'єднаних сил негайно було здійснено радіозаглушення каналів керування та навігації безпілотника противника, що унеможливило його подальше використання", - наголосили в штабі ООС.

Українські військовослужбовці повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції об'єднаних сил.

"З початку поточної доби, 31 серпня, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного і всеосяжного режиму припинення вогню не спостерігалося", - підсумували в штабі ООС.

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