російські окупанти за добу 71 раз обстріляли Херсонщину: 16 загиблих, 64 поранених — ОВА

російська армія вбила 16 людей, серед них 3 працівників ДСНС, які загинули під час проведення робіт з розмінування територій у Бериславському районі. Ще 64 особи отримали поранення різного ступеня тяжкості

Російські окупанти 71 раз обстріляли територію Херсонської області протягом минулої доби. Унаслідок атак загинули 16 людей, ще 64 дістали поранення різного ступеня тяжкості, повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Окупаційні війська рф відкривали вогонь із артилерії, РСЗВ та мінометів. Херсон атакували 41 раз. Унаслідок обстрілу центру міста загинули щонайменше десять людей, зруйновано цивільні будівлі, під вогонь потрапили промислові приміщення, медичні заклади, приватні та багатоквартирні будинки.

"російські окупанти 71 раз обстріляли територію Херсонщини. Били з артилерії, РСЗВ та мінометів. Ворог 41 раз атакував обласний центр. Масованим вогнем загарбники вкрили середмістя Херсона – загинули мирні люди, зруйновано цивільні будівлі. Також під ворожим вогнем опинилися промислові приміщення, медичні заклади, приватні та багатоквартирні будинки. російська армія вбила 16 людей, серед них 3 працівників ДСНС, які загинули під час проведення робіт з розмінування територій у Бериславському районі. Ще 64 особи отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться у повідомленні