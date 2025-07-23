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російські спецслужби намагаються використати протести в Україні для підриву здатності опору агресії рф – ГУР

23 липня 2025, 18:11
російські спецслужби намагаються використати протести в Україні для підриву здатності опору агресії рф – ГУР
Кремлівські спецслужби вивчають ситуацію в Україні, щоб використати повʼязані із ухваленням Закону №12414 протести для розбрату суспільства.

 російські спецслужби та пропагандисти ретельно та поглиблено вивчають ситуацію всередині України, щоб використати повʼязані із ухваленням Закону №12414 протести для підриву здатності українців чинити спротив російській агресії.

Про це повідомили у ГУР МОУ.

За оцінками ГУР, росія має намір дискредитувати Україну у світі, аби послабити або зруйнувати підтримку Заходу збройної боротьби з агресором. 
 
"Всередині України росія розглядає можливості скористатись суспільним невдоволенням з метою максимального загострення ситуації, використовуючи наявні ресурси впливу, зокрема інформаційні. Для підняття градусу протестів, поглиблення поляризації та хаотизації українського суспільства, і, як наслідок, втрати стійкості держави під час екзистенційної війни, не виключені провокативні дії, інспіровані з москви", — кажуть у розвідці. 
 
ГУР МО України нагадує, що українське суспільство "перебуває в умовах геноцидної війни, в якій агресор намагається всіма способами зруйнувати нашу державу, та закликає до виваженості в оцінках і діях".
війна в УкраїніГУР МОУросія окупанти

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