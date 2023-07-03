російські спецслужби знайшли спосіб, як відстежувати приватне листування в Telegram, Signal та WhatsApp – NYT

За допомогою нових технологій російські спецслужби можуть відстежувати комунікацію між користувачами цих зашифрованих месенджерів.

ФСБ навчилася відстежувати листування користувачів у Telegram, Signal і WhatsApp в рф та на обладнанні, до якого має доступ держава.

Про це повідомляє NYT.

Хоча повідомлення залишаються зашифрованими та їхній зміст не можна розкрити, влада може встановити, хто спілкується з ким, коли і де. Одним із провідних гравців на ринку таких технологій є компанія "Цитадель", яка раніше частково контролювалася Алішером Усмановим. Найбільш небезпечним продуктом, як повідомляє The New York Times, є програма NetBeholder, розроблена дочірньою компанією "Цитаделі" – "МФІ Софт". Ця програма може відстежувати напрямок зашифрованого трафіку у месенджерах WhatsApp, Signal і Telegram. Вона дозволяє визначити, хто спілкується з ким, коли й де, а також виявити наявність прикріплених файлів до повідомлень. Раніше таку інформацію можна було отримати тільки від виробників застосунків.

NetBeholder також має функцію визначення використання декількох телефонів користувачем і складання карт контактів, а також визначення географічного місця перебування телефонів у певний день. Крім того, за допомогою програми можна визначити регіон, з якого користувач походить, або країну, з якої прибув іноземець. Творці Signal, Telegram і WhatsApp визнають, що їхні месенджери мають обмежені можливості захисту від такого стеження. Шифрування здатне захистити вміст повідомлень, але не може приховати дані про комунікацію. Компанії рекомендують використовувати додаткові функції, щоб скомплікувати ідентифікацію та відстеження трафіку.

Ці інструменти стеження вже почали поширюватися за межі росії. Виробники намагаються продавати свої продукти у Східній Європі, Центральній Азії, Африці, на Близькому Сході та у Південній Америці. За даними Citizen Lab, російські розробки вже використовуються в Ірані та окупованих російською владою регіонах України.

У лютому США запровадили санкції проти компаній і осіб, причетних до розробки програмного забезпечення для Системи технічних засобів для забезпечення функцій оперативно-розшукових заходів (СОРМ). За даними американської влади, СОРМ використовується для приборкування незгодних, а компанія "Цитадель" володіє 60-80% ринку СОРМ.