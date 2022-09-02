Російські силовики провели нові затримання кримських татар в окупованому Криму
Про це повідомляє Громадське з посиланням на громадське об'єднання "Кримська солідарність".
Обшуки провели в різних регіонах Криму. За інформацією активістів, після їхнього завершення російські силовики затримали:
- Османова Ансара Ісмаїловича (Бахчисарайський район);
- Абдулвапова Аметхана Неджиповича (Сімферополь);
- Мустафаєва Марлена Рамісовича, (Білогірськ);
- Сейтосманова Ернеста Казімовича (Севастополь).
Інформації про затримання та обшуки на офіційних ресурсах російських силовиків немає.
Родичі затриманих розповіли, що обшуки почалися з 4 ранку, а мобільного зв'язку і можливості звернутися до адвокатів не було.
У "Кримській солідарності" також уточнюють, що затримані Ансар Османов, Ернест Сейтосманов і Марлен Мустафаєв - активісти, які відвідували судові процеси у "справах кримських мусульман".
Як пише "Крим SOS", Ернест Сейтосманов є рідним братом політв'язня Енвера Сейтосманова засудженого на 17 років за звинуваченням у причетності до "Хізб ут-Тахрір".
Що таке "Хізб ут-Тахрір"?
Це міжнародна ісламська політична партія, заснована 1953 року в Східному Єрусалимі. У Росії та Казахстані вона визнана терористичною. У країнах Європи та у США "Хізб ут-Тахрір" публічно та вільно діє як міжнародна ісламська політична партія та організація.
Росія активно переслідує учасників "Хізб ут-Тахрір" на території анексованого Криму. Наприклад, у жовтні 2021 року російський суд звинуватив чотирьох кримських татар у спробі насильницького захоплення влади та участі у терористичній організації. Їм доведеться відсидіти в колонії суворого режиму та в'язниці від 12 до 17 років.
Нагадаємо, що Парламентська асамблея Ради Європи у середу ввечері має розглянути резолюцію про ситуацію з кримськими татарами. Проєкт документа пропонує доволі жорсткі формулювання щодо тих дій, які вчиняє російська окупаційна адміністрація щодо кримських татар
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