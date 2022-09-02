Російські силовики провели нові затримання кримських татар в окупованому Криму

В анексованому Криму вранці 9 лютого у будинках кримських татар російські силовики провели обшуки, після чого затримали кількох людей.

Про це повідомляє Громадське з посиланням на громадське об'єднання "Кримська солідарність".

Обшуки провели в різних регіонах Криму. За інформацією активістів, після їхнього завершення російські силовики затримали:

Османова Ансара Ісмаїловича (Бахчисарайський район);

Абдулвапова Аметхана Неджиповича (Сімферополь);

Мустафаєва Марлена Рамісовича, (Білогірськ);

Сейтосманова Ернеста Казімовича (Севастополь).

Інформації про затримання та обшуки на офіційних ресурсах російських силовиків немає.

Родичі затриманих розповіли, що обшуки почалися з 4 ранку, а мобільного зв'язку і можливості звернутися до адвокатів не було.

У "Кримській солідарності" також уточнюють, що затримані Ансар Османов, Ернест Сейтосманов і Марлен Мустафаєв - активісти, які відвідували судові процеси у "справах кримських мусульман".

Як пише "Крим SOS", Ернест Сейтосманов є рідним братом політв'язня Енвера Сейтосманова засудженого на 17 років за звинуваченням у причетності до "Хізб ут-Тахрір".

Що таке "Хізб ут-Тахрір"?

Це міжнародна ісламська політична партія, заснована 1953 року в Східному Єрусалимі. У Росії та Казахстані вона визнана терористичною. У країнах Європи та у США "Хізб ут-Тахрір" публічно та вільно діє як міжнародна ісламська політична партія та організація.

Росія активно переслідує учасників "Хізб ут-Тахрір" на території анексованого Криму. Наприклад, у жовтні 2021 року російський суд звинуватив чотирьох кримських татар у спробі насильницького захоплення влади та участі у терористичній організації. Їм доведеться відсидіти в колонії суворого режиму та в'язниці від 12 до 17 років.

Нагадаємо, що Парламентська асамблея Ради Європи у середу ввечері має розглянути резолюцію про ситуацію з кримськими татарами. Проєкт документа пропонує доволі жорсткі формулювання щодо тих дій, які вчиняє російська окупаційна адміністрація щодо кримських татар