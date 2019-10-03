Російські тролі змінюють стратегію для втручання у вибори США у 2020, - Bloomberg
"Замість того, аби створювати контент самостійно, ми бачимо, що вони поширюють контент", - зазначив директор з аналітичного аналізу в FireEye Inc Джон Хультквіст, повідомляє Bloomberg.
"Це дає їм можливість ховатися за кимось іншим", - додав Хультквіст.
Хакери зламують комп'ютери та використовують їх для створення безлічі профілів у соцмережах, а також збільшення їхніх підписників та лайків, аби профілі виглядали "справжніми", зазначив дослідник загроз в Symantec Corp Кендіда Вуест.
Вуест додав, що спостерігав зменшення випадків створення нового контенту за допомогою підроблених профілів з 2017 до 2018 року. На їхнє місце прийшло створення чисельних підписників, яких можна буде використати для поширення повідомлень, що "розколюють суспільство", уже на виборах 2020 року.
Саме соцмережі лишаються основним способом впливу "іноземних гравців" на вибори США, заявив директор Федерального бюро розслідувань США Крістофер Рей.
Також, директор Національної розвідки США Ден Коутс попередив, що Росія буде використовувати кібертехнології для втручання у вибори президента України.
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