російські Ту-22 бояться бути збитими над Чорним морем і через поспіх уражають помилкові цілі – британська розвідка

Після втрати Ту-22М3 у квітні росія стала обережнішою у своїх ударних операціях у Чорному морі.

російські пілоти бомбардувальників Ту-22 бояться бути збитими в Чорному морі, тому вони поспіхом направляють ракети на хибні цілі та залишають район.

Про це повідомляє "Мілітарний" із посиланням на британську розвідку.

У міністерстві оборони Великої Британії розповіли, що подібний інцидент стався з торговельним судном Aya, яке росіяни уразили ракетою у Чорному морі 11 вересня. Того дня судно, завантажене 26 тисячами тонн зерна, йшло з Одеси до Єгипту.

"Майже напевно це була протикорабельна ракета Х-22, запущена російським бомбардувальником Ту-22М3, який на той час діяв у цьому районі", - зазначили в міноборони.