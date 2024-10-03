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російські Ту-22 бояться бути збитими над Чорним морем і через поспіх уражають помилкові цілі – британська розвідка

03 жовтня 2024, 18:33
російські Ту-22 бояться бути збитими над Чорним морем і через поспіх уражають помилкові цілі – британська розвідка
Фото: lb.ua
Після втрати Ту-22М3 у квітні росія стала обережнішою у своїх ударних операціях у Чорному морі.
російські пілоти бомбардувальників Ту-22 бояться бути збитими в Чорному морі, тому вони поспіхом направляють ракети на хибні цілі та залишають район.
 
Про це повідомляє "Мілітарний" із посиланням на британську розвідку.
 
У міністерстві оборони Великої Британії розповіли, що подібний інцидент стався з торговельним судном Aya, яке росіяни уразили ракетою у Чорному морі 11 вересня. Того дня судно, завантажене 26 тисячами тонн зерна, йшло з Одеси до Єгипту.
 
"Майже напевно це була протикорабельна ракета Х-22, запущена російським бомбардувальником Ту-22М3, який на той час діяв у цьому районі", - зазначили в міноборони.
 
Цілком імовірно, що відсутність детонації дозволила уникнути катастрофічних ушкоджень.
 
"Малоймовірно, що судно Aya було ціллю для цього удару і, ймовірно, було уражене через погані процедури наведення російськими пілотами, які використовували застарілий боєприпас", – йдеться у повідомленні.
 
війна в УкраїніТу-22М3росія окупанти

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