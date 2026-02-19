Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

російські війська в Україні стикаються з проблемами зв'язку через обмеження Starlink і Telegram — Bloomberg

19 лютого 2026, 14:07
російські війська в Україні стикаються з проблемами зв'язку через обмеження Starlink і Telegram — Bloomberg
Фото: з вільного доступу
Перебої в комунікації мають відчутний вплив на ситуацію на фронті.

російські війська, які воюють проти України, зіштовхнулися з серйозними проблемами зв’язку через обмеження доступу до супутникової системи Starlink та блокування месенджера Telegram у самій росії.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на проросійські військові канали, а також українських і європейських дипломатів та аналітиків.

За словами високопоставлених європейських дипломатів, перебої в комунікації мають відчутний вплив на ситуацію на фронті. Представник НАТО зазначив, що частина нещодавніх успіхів українських сил стала можливою саме через втрату російськими підрозділами доступу до Starlink.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що українські військові змогли провести кілька контратак, імовірно скориставшись перебоями в роботі російських терміналів Starlink і Telegram. За їхніми оцінками, відсутність стабільного супутникового зв’язку особливо ускладнює наступальні операції рф із використанням безпілотників. Блокування сервісу заважає російським військам завдавати ударів у тому ж темпі та на ту ж глибину, як раніше.

Аналітик Девід Кириченко зазначив, що втрата Starlink є критичною, адже безпілотники забезпечують близько 60% уражень на фронті. Українська розвідка раніше повідомляла, що росія використовує тисячі таких терміналів на передовій і намагається обходити обмеження, зокрема через реєстрацію обладнання на українських громадян.

Водночас російська влада посилила обмеження щодо Telegram, просуваючи державний месенджер Max. Це викликало невдоволення серед російських військових, які активно використовували платформу для координації дій. Військовий кореспондент Алєксандр Сладков заявив, що блокування месенджера може суттєво послабити систему управління військами, наголосивши, що зв’язок є основою командування.

Як зазначає видання, ці труднощі виникають у складний для російської армії період, коли війна триває вже майже чотири роки, а бойові дії залишаються інтенсивними.

starlinktelegramросія окупантивійна

Останні матеріали

І знов ФСБ. Яке програмне забезпечення використовує ICE для вилучення даних зі смартфонів – Ольга Лаутман та Андрій Лучков
Політика
І знов ФСБ. Яке програмне забезпечення використовує ICE для вилучення даних зі смартфонів – Ольга Лаутман та Андрій Лучков
Переклад iPress – 19 лютого 2026, 13:25
Революція в командуванні НАТО. Європа робить крок вперед і перебирає на себе командування – CEPA
Політика
Революція в командуванні НАТО. Європа робить крок вперед і перебирає на себе командування – CEPA
Переклад iPress – 19 лютого 2026, 11:23
Глобальні зусилля із забезпечення безпеки ШІ збилися з курсу. Хто і як намагається встановити правила – Politico
Політика
Глобальні зусилля із забезпечення безпеки ШІ збилися з курсу. Хто і як намагається встановити правила – Politico
Переклад iPress – 19 лютого 2026, 07:36
Мюнхен без ілюзій. Промова Рубіо і кінець старої трансатлантики – Енн Епплбом
Політика
Мюнхен без ілюзій. Промова Рубіо і кінець старої трансатлантики – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 16:06
Єгиптяни (і турки) в Сомалі. Але де насправді їхні основні завдання? – Том Купер
Політика
Єгиптяни (і турки) в Сомалі. Але де насправді їхні основні завдання? – Том Купер
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 12:34
Наближення бурі. Підготовка Європи до війни з росією – RUSI
Політика
Наближення бурі. Підготовка Європи до війни з росією – RUSI
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 08:13
Україна і переговори. Тиск на агресора замість
Політика
Україна і переговори. Тиск на агресора замість "поділу" – Мік Раян
Переклад iPress – 17 лютого 2026, 15:59
Найновіша стара технологія у війні. Повітряні кулі повертаються – Wall Street Journal
Технології
Найновіша стара технологія у війні. Повітряні кулі повертаються – Wall Street Journal
Переклад iPress – 17 лютого 2026, 13:13
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється