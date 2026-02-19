російські війська в Україні стикаються з проблемами зв'язку через обмеження Starlink і Telegram — Bloomberg

Перебої в комунікації мають відчутний вплив на ситуацію на фронті.

російські війська, які воюють проти України, зіштовхнулися з серйозними проблемами зв’язку через обмеження доступу до супутникової системи Starlink та блокування месенджера Telegram у самій росії.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на проросійські військові канали, а також українських і європейських дипломатів та аналітиків.

За словами високопоставлених європейських дипломатів, перебої в комунікації мають відчутний вплив на ситуацію на фронті. Представник НАТО зазначив, що частина нещодавніх успіхів українських сил стала можливою саме через втрату російськими підрозділами доступу до Starlink.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що українські військові змогли провести кілька контратак, імовірно скориставшись перебоями в роботі російських терміналів Starlink і Telegram. За їхніми оцінками, відсутність стабільного супутникового зв’язку особливо ускладнює наступальні операції рф із використанням безпілотників. Блокування сервісу заважає російським військам завдавати ударів у тому ж темпі та на ту ж глибину, як раніше.

Аналітик Девід Кириченко зазначив, що втрата Starlink є критичною, адже безпілотники забезпечують близько 60% уражень на фронті. Українська розвідка раніше повідомляла, що росія використовує тисячі таких терміналів на передовій і намагається обходити обмеження, зокрема через реєстрацію обладнання на українських громадян.

Водночас російська влада посилила обмеження щодо Telegram, просуваючи державний месенджер Max. Це викликало невдоволення серед російських військових, які активно використовували платформу для координації дій. Військовий кореспондент Алєксандр Сладков заявив, що блокування месенджера може суттєво послабити систему управління військами, наголосивши, що зв’язок є основою командування.

Як зазначає видання, ці труднощі виникають у складний для російської армії період, коли війна триває вже майже чотири роки, а бойові дії залишаються інтенсивними.