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ПОЛІТИКА

російські війська вдарили балістичною ракетою по місту Ізюм. Вже відомо про перші жертви (оновлено)

04 лютого 2025, 12:27
російські війська вдарили балістичною ракетою по місту Ізюм. Вже відомо про перші жертви (оновлено)
Фото: Xinhua
Інформація про масштаби руйнувань уточнюється.

російські окупаційні війська у вівторок, 4 лютого, завдали удару, за попередньою інформацією, балістичною ракетою по центральній частині міста Ізюм Харківської області.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про жертви та багато постраждалих. 

Унаслідок обстрілу в населеному пункті четверо людей загинули. Нині відомо про 20 поранених, п'ятьох із них доправили до медичного закладу. Нині на місці ракетного удару працюють всі екстрені служби.

"Ворог вдарив по центральній частині міста. Кількість постраждалих збільшилася до 20 людей", - повідомив Синєгубов.

Станом на 12:50 відомо, що в Ізюмі шпиталізували 24 людини. Серед них - дівчинка 15 років, вона отримала осколкове поранення, стан - середній. 

Ще троє людей - в операційній, медики надають всю необхідну допомогу.

Президент Володимир Зеленський показав відео з наслідками російського балістичного удару по центру міста Ізюм, у Харківській області.

За словами Зеленського, наразі у місті триває рятувальна операція. Вже відомо, що через цей удар зруйновано частину будівлі міської ради.

Станом на зараз відомо, що є постраждалі - 20 людей поранено. На жаль, п’ятеро людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким.

"Із цією жорстокістю неможливо примиритись. Потрібно тиснути на росію, застосовувати якнайбільше сили - сили зброї, сили санкцій, сили дипломатії, - щоб зупинити терор і захистити життя", - написав Зеленський.

війнаатакаІзюмросія окупанти

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