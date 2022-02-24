ПОЛІТИКА НОВИНИРадник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що війська РФ із території Білорусі увійшли до зони Чорнобильської АЕС.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Російські війська з боку Білорусі увійшли до зони Чорнобильської АЕС - радник глави МВС
Геращенко наголосив, що "якщо внаслідок ударів артилерії противника буде зруйновано сховище ядерних відходів, то радіоактивний пил може накрити території України, Білорусі та країн ЄС!"
Фото: twitter.com/evansovich
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Важлива інформація про російське вторгнення! Війська окупантів із території Білорусі увійшли до зони Чорнобильської АЕС. Нацгвардійці, які охороняють сховище небезпечних радіоактивних відходів, чинять завзятий опір", - написав він у Telegram-каналі.
Геращенко наголосив, що "якщо внаслідок ударів артилерії противника буде зруйновано сховище ядерних відходів, то радіоактивний пил може накрити території України, Білорусі та країн ЄС!".
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