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Російські війська з боку Білорусі увійшли до зони Чорнобильської АЕС - радник глави МВС

Геращенко наголосив, що "якщо внаслідок ударів артилерії противника буде зруйновано сховище ядерних відходів, то радіоактивний пил може накрити території України, Білорусі та країн ЄС!"
Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що війська РФ із території Білорусі увійшли до зони Чорнобильської АЕС.
Російські війська з боку Білорусі увійшли до зони Чорнобильської АЕС - радник глави МВС Фото: twitter.com/evansovich

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Важлива інформація про російське вторгнення! Війська окупантів із території Білорусі увійшли до зони Чорнобильської АЕС. Нацгвардійці, які охороняють сховище небезпечних радіоактивних відходів, чинять завзятий опір", - написав він у Telegram-каналі.

Геращенко наголосив, що "якщо внаслідок ударів артилерії противника буде зруйновано сховище ядерних відходів, то радіоактивний пил може накрити території України, Білорусі та країн ЄС!".

 

 

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24 02 2022 16:59
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