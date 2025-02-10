російські війська завдали авіаударів по містах Краматорськ та Костянтинівка, є поранені

Костянтинівка зазнала чотири авіаудари ворога, було поранено чотири людини, їх госпіталізували.

російські агресори завдали ударів по півночі Донецької області в ніч перед понеділком, 10 лютого. В результаті цього було поранень зазнали щонайменше шестеро жителів Костянтинівки та Краматорська.

Про це повідомив керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram.

"Щонайменше шість людей поранено внаслідок обстрілів півночі Донеччини", - написав він.

Костянтинівка зазнала чотири авіаудари, поранені чотири людини, їх госпіталізували. Інформація про руйнування встановлюється.

У Краматорську нині відомо про двох поранених у приватному будинку. Проте остаточні наслідки обстрілу ще належить визначити, додав Філашкін.

Очільник ОВА вкотре наголосив, що залишатися на Донеччині небезпечно та закликав евакуюватися до більш безпечних регіонів.

Влада закликає мешканців Донецької області евакуюватися до безпечніших регіонів через постійну загрозу з боку окупантів.