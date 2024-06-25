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російські військові використовують дітей як "живий щит" на війні проти України – Держдеп США

25 червня 2024, 17:55
російські військові використовують дітей як
Фото:evening-kazan.ru
росіяни використовують дітей як інформаторів, а також змушують їх виконувати військовий обов'язок.
російська армія на війні проти України використовує дітей у воєнних цілях, зокрема, змушує їх до військового обов'язку, а також використовує дітей, як "живий щит" або ж інформаторами.
 
Про це на брифінгу заявила посол США з особливих доручень з моніторингу та боротьби з торгівлею людьми Сінді Даєр, пише Укрінформ.
 
Під час звіту Держдепартаменту про торгівлю людьми у світі за 2024 рік, пані посол вказала на тривожні тенденції, пов’язані з росією.
 
"Ми відстежуємо низку тривожних тенденцій у випадку росії, які викликають занепокоєння. Очевидно, що однією з них є війна росії проти України і більша вразливість біженців, які тікають від цієї війни, особливо жінок і дітей. Це те, на що ми звертаємо особливу увагу у звіті про торгівлю людьми. Ми також уважно стежимо за російськими військами, зокрема за використанням дітей у військових цілях в Україні. Ми помітили, що надходять повідомлення про те, що дітей змушують виконувати військовий обов'язок, а також служити інформаторами і живими щитами", — зазначила Даєр.
 
Викрадені росією українські діти піддаються надзвичайному ризику торгівлі людьми, у Держдепартаменті закликають рф повернути усіх дітей до своїх родин в Україні.

 

діти війнивійна в Україніросія окупанти

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