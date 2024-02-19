росія може кинути 250 авіабомб за 2 дні і знищити українську оборону – зупинити це можуть F-16 i Patriots

В битві за Авдіївку росіяни активно використовували плануючі бомби, стираючи місто у бетонну крихту.

Це дозволило ворогу після чотирьох місяців штурмів з великими втратами змусити українську 110-ту механізовану бригаду відступити на захід, пише Forbes.

Ворог може повторити цю ж тактику і на інших ділянках фронту.

Кампанія плануючих бомбардувань Авдіївки може означати зміни в операціях рф в інших місцях уздовж лінії фронту.

росія має тисячу винищувачів-бомбардувальників, що вдесятеро більше, ніж є у Повітряних сил ЗСУ.

"З початку березня 2022 російські ВПС втратили здатність діяти в контрольованому Україною повітряному просторі, за винятком дуже низьких висот через нездатність надійно пригнічувати або знищувати все більш ефективні, добре розосереджені та мобільні українські надводні та повітряні ракетні системи", – розказали Джастін Бронк, Нік Рейнольдс і Джек Уотлінг у звіті для Королівського інституту об’єднаних служб у Лондоні за листопад 2022 року.

З часом все змінилось і ворог розробив керовані плануючі бомби, що дозволило зменшити ризики для літаків з боку українських ЗРК. КАБи швидко стали однією з найстрашніших видів зброї росії.

ЗСУ описали унікальний жах гігантських безшумних бомб, які вибухають без попередження і мають достатню вогневу міць, щоб повалити будівлі і розтрощити бункери. Саме це сталось і в Авдіївці.

"Ці бомби повністю знищують будь-які позиції. Всі будівлі та споруди просто перетворюються на яму після падіння лише одного КАБ. А нам скидають 60-80 штук за день", - написав солдат 3-ї української десантно-штурмової бригади Єгор Шугар, яка прикривала відхід 110-ї бригади з Авдіївки.

На піку повітряної кампанії цими вихідними росіяни випустили приголомшливі 250 KAБ за 48 годин. Невдовзі 110-й бригаді вже було ніде ховатися і довелось відступати. За оцінкою ISW, це, ймовірно, був перший таки випадок за війну, коли російська авіація зіграла вирішальну роль у російських наземних операціях.

Проте ворожа армія теж зазнала втрат. На озброєнні українських військових є американські батареї Patriot і за останні дні, ця система ППО збила одразу чотири російські винищувачі.

"В українців явно є засоби для збивання бомбардувальників і запобігання новому нищівному обстрілу КАБ. Чого їм не вистачає, так це потужності. Найбільшим постачальником ракет Patriot в Україну були США. Але починаючи з жовтня, республіканці Конгресу США, прихильні до Росії, почали блокувати допомогу українським військовим зусиллям", - пише Forbes.

За словами колишнього радника МВС України Антона Геращенка, запаси Patriot падають до критичного рівня, але в найближчі тижні та місяці очікується прибуття перших F-16, що допоможе компенсувати дефіцит боєприпасів для Patriot.

"Ключовими завданнями для цих літаків, ймовірно, буде ще більше відштовхування російських бомбардувальників, які запускають ракети по українських містах та інфраструктурі, а також перехоплення російської тактичної авіації. Це включає знищення або зниження ефективності російських літаків, що запускають плануючі бомби", - заявив генерал австралійської армії у відставці Мік Раян.

Але F-16 доведеться пробиватися повз російські винищувачі і ворожу протиповітряну оборону, що є ризикованим, саме тому найкращим захистом України від КАБ наразі є саме Patriot. За їхньої відсутності загарбники спробують повторити бомбардування Авдіївки.