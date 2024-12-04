Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

російські ядерні технології, що надходять до КНДР, можуть загрожувати Європі та США – Рютте

04 грудня 2024, 18:53
російські ядерні технології, що надходять до КНДР, можуть загрожувати Європі та США – Рютте
Марк Рютте повідомив про загрозу Європі
Ядерні й ракетні технології, які росія передає Північній Кореї в обмін на отримання озброєння та північнокорейських військ, можуть загрожувати Європі та США.
 
Про це генеральний секретар НАТО Марк Рютте сказав на пресконференції за підсумками дводенного засідання країн-членів Альянсу у Брюсселі.
 
"росія надає Північній Кореї підтримку для її ракетної і ядерної програм в обмін на війська та озброєння. Такий розвиток може дестабілізувати Корейський півострів і навіть загрожувати Сполученим Штатам. Тож, незаконна війна росії в Україні погрожує нам усім", - сказав Рютте.
 
З цієї причини, як підкреслив Рютте, Європа й Північна Америка мають продовжувати виступати у єдності на стороні міжнародних партнерів для забезпечення безпеки "нашого одного мільярда людей".
 
Як підкреслив генеральний секретар Альянсу, не треба бути наївними, бо існують усі підстави стверджувати, що ядерні й ракетні технології потрапляють до Північної Кореї, і тепер існує ризик, що КНДР застосує їх. Це може становити не лише загрозу для Європи, материкової частини США, а й для сусіднього регіону, включно з Південної Кореєю та Японією.

 

війна в Україніросія окупантиМарк Рютте

Останні матеріали

Шпигунські історії по обидва боки Атлантики.
Політика
Шпигунські історії по обидва боки Атлантики. "Любовні пастки" та інфільтрація російських агентів в істеблішмент Вашингтона – західні ЗМІ
Переклад iPress – 04 грудня 2024, 16:12
Військове перезавантаження України триває. Тим часом росія просто застрягла на українських фронтах – Ендрю Таннер
Cуспільство
Військове перезавантаження України триває. Тим часом росія просто застрягла на українських фронтах – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 04 грудня 2024, 11:22
Обезголовлюючий удар. Захистити Америку від призначень Трампа – Тімоті Снайдер
Політика
Обезголовлюючий удар. Захистити Америку від призначень Трампа – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 04 грудня 2024, 08:04
Цікаво про Сирію. Чому наступ відбувся в Ідлібі, а потім і в Алеппо – Том Купер
Політика
Цікаво про Сирію. Чому наступ відбувся в Ідлібі, а потім і в Алеппо – Том Купер
Переклад iPress – 03 грудня 2024, 15:20
кремль святкує призначення Трампа у свій уряд. Час скористатися цим – Джулія Девіс
Політика
кремль святкує призначення Трампа у свій уряд. Час скористатися цим – Джулія Девіс
Переклад iPress – 03 грудня 2024, 12:35
росіяни не мають успіхів у Курській області. Просування з великими втратами лише на стику південного і східного театру воєнних дій – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни не мають успіхів у Курській області. Просування з великими втратами лише на стику південного і східного театру воєнних дій – Дональд Гілл
Переклад iPress – 02 грудня 2024, 23:05
Сирійські повстанці нищать режим Асада в Сирії. кремль намагатиметься нашкребти сили, щоб не втратити Сирію – Том Купер
Політика
Сирійські повстанці нищать режим Асада в Сирії. кремль намагатиметься нашкребти сили, щоб не втратити Сирію – Том Купер
Переклад iPress – 02 грудня 2024, 16:03
Технології
"Зоряні війни" та Україна. Військове застосування автономності та штучного інтелекту – Мік Раян
Переклад iPress – 02 грудня 2024, 13:09
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється