російські ядерні технології, що надходять до КНДР, можуть загрожувати Європі та США – Рютте

Марк Рютте повідомив про загрозу Європі

Ядерні й ракетні технології, які росія передає Північній Кореї в обмін на отримання озброєння та північнокорейських військ, можуть загрожувати Європі та США.

Про це генеральний секретар НАТО Марк Рютте сказав на пресконференції за підсумками дводенного засідання країн-членів Альянсу у Брюсселі.

"росія надає Північній Кореї підтримку для її ракетної і ядерної програм в обмін на війська та озброєння. Такий розвиток може дестабілізувати Корейський півострів і навіть загрожувати Сполученим Штатам. Тож, незаконна війна росії в Україні погрожує нам усім", - сказав Рютте.