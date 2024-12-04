російські ядерні технології, що надходять до КНДР, можуть загрожувати Європі та США – Рютте
04 грудня 2024, 18:53
Марк Рютте повідомив про загрозу Європі
Ядерні й ракетні технології, які росія передає Північній Кореї в обмін на отримання озброєння та північнокорейських військ, можуть загрожувати Європі та США.
Про це генеральний секретар НАТО Марк Рютте сказав на пресконференції за підсумками дводенного засідання країн-членів Альянсу у Брюсселі.
"росія надає Північній Кореї підтримку для її ракетної і ядерної програм в обмін на війська та озброєння. Такий розвиток може дестабілізувати Корейський півострів і навіть загрожувати Сполученим Штатам. Тож, незаконна війна росії в Україні погрожує нам усім", - сказав Рютте.
З цієї причини, як підкреслив Рютте, Європа й Північна Америка мають продовжувати виступати у єдності на стороні міжнародних партнерів для забезпечення безпеки "нашого одного мільярда людей".
Як підкреслив генеральний секретар Альянсу, не треба бути наївними, бо існують усі підстави стверджувати, що ядерні й ракетні технології потрапляють до Північної Кореї, і тепер існує ризик, що КНДР застосує їх. Це може становити не лише загрозу для Європи, материкової частини США, а й для сусіднього регіону, включно з Південної Кореєю та Японією.