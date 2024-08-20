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ПОЛІТИКА

російські загарбники облаштували табори у заповіднику "Кам'яні Могили", знищуючи унікальну природну пам'ятку

20 серпня 2024, 10:37
російські загарбники облаштували табори у заповіднику
з вільних джерел
Через інтенсивне використання військової техніки та облаштування стрільбищ у заповіднику, можна зробити висновок, що "Кам'яні Могили" знищено.

російські військові облаштували свої табори на території заповідника "Кам'яні Могили" поблизу села Назарівка, Нікольської частини Маріупольського району.

Про це заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

За його словами, останніми місяцями спостерігалося значне накопичення ворожих сил у цьому районі, і нещодавно вдалося встановити точне місце їхнього розташування.

Через інтенсивне використання військової техніки та облаштування стрільбищ у заповіднику, можна зробити висновок, що "Кам'яні Могили" знищено.

Це вже другий знищений російськими військами заповідник у цьому районі. Раніше був зруйнований заказник "Меотида" від Маріуполя до хутора Бабах-Тарама, який постраждав від бомбардувань та розміщення військових баз. Унікальні місця гніздування птахів, занесених до Червоної книги, були втрачені.

Також було знищено "Чаєчий острів" на Білосарайській Косі.

Кам'яні Могили - це унікальне природне та історико-культурне явище, розташоване на території Донецької та Запорізької областей України. Цей заповідник є справжньою перлиною українського степу, яка вражає своєю красою, геологічною різноманітністю та багатою історією.

Кам'яні Могили - це потужні скельні виходи гранітів, які височіють на 50-70 метрів над навколишнім степом. Ці граніти мають вік близько 2 мільярдів років і утворюють мальовничі ландшафти з численними печерами, нішами та скельними виходами.

На скелях також збереглися тисячі петрогліфів - малюнків, нанесених давньою людиною. Ці малюнки відображають побут, вірування та світогляд людей, які жили на цій території тисячі років тому.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що заповідника "Асканія-Нова" вже фактично немає, оскільки росіяни вивезли звідти чимало тварин, тим самим знищивши його.

заповідникросія окупанти

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