російські ЗМІ поширюють фейк про будівництво шосе для перекидання сил НАТО до Одеси

Насправді це шосе – спільний проєкт Румунії та Молдови щодо з’єднання двох країн швидкісним автобаном Unirii (A8).Будівництво ще не почалося.

російські пропагандистські ЗМІ поширюють фейк про те, що Молдова та Румунія терміново будують трасу до Одеси начебто для того, щоб перекинути сили НАТО в Україну. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

У своїх новинах пропагандисти посилаються на заяву міністра транспорту та інфраструктури Румунії Соріна Гріндяну. Як зазначили журналісти, фактчекінгового проєкту StopFake, він дійсно повідомив, що обидві країни розглядають можливість продовження будівництва румуно-молдовської траси до української Одеси. Але жодних заяв про те, що траса необхідна для перекидання сил НАТО в Україну, або про те, що дорога будується у рамках військової допомоги Україні, міністр не робив.

Насправді це шосе – спільний проєкт Румунії та Молдови щодо з’єднання двох країн швидкісним автобаном Unirii (A8). Вперше про необхідність його будівництва заговорили ще у 2009 році – задовго до воєнної агресії рф проти України, зазначає Центр стратегічних комунікацій.

На цей час будівництво не почалося – проєкти з будівництва різних ділянок цієї дороги ще проходять численні процедури затвердження.