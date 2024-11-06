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російському окупанту оголосили підозру в депортації до рф 15 дітей із Миколаївської області – СБУ

06 листопада 2024, 20:35
російському окупанту оголосили підозру в депортації до рф 15 дітей із Миколаївської області – СБУ
Фото: ssu.gov.ua
У СБУ підкреслили, що тривають "комплексні заходи", щоб знайти Юсупова
російському окупанту оголосили підозру за депортацію з Миколаївської області до країни-агресора росії 15 вихованців спецшколи.
 
Про це Служба безпеки України поінформувала в Telegram.
 
"Зібрали доказову базу на воєнного злочинця рф, який причетний до депортації українських дітей під час окупації Миколаївської області. Мова йде про командира відділення 205-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил росії – Джабраїла Юсупова з позивним Габріель. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Юсупова про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб)", – ідеться в повідомленні.
 
За даними слідства, злочинні дії були в липні 2022 року.
 
"Під його командуванням 20 озброєних рашистів увірвалися до приміщення захопленої на той час Новопетрівської спецшколи й викрали 15 вихованців. Дітей разом із директоркою закладу та її чоловіком спочатку транспортували до Криму, а звідти "під конвоєм" окупантів відправили до Анапи, що у Краснодарському краї рф. Там депортованих утримували майже місяць в одному з місцевих пансіонатів. Під час перебування в ньому дітей щоранку змушували співати гімн країни-агресора", – пише СБУ.
 
Відомство зазначає, що в листопаді того самого року за допомогою однієї з благодійних організацій депортованих дітей вдалося вивезти з росії до третіх країн і потім повернути додому.
 
У СБУ підкреслили, що тривають "комплексні заходи", щоб знайти Юсупова й покарати його.
війна в Україніросія окупантиСБУ

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