російському окупанту оголосили підозру в депортації до рф 15 дітей із Миколаївської області – СБУ

У СБУ підкреслили, що тривають "комплексні заходи", щоб знайти Юсупова

російському окупанту оголосили підозру за депортацію з Миколаївської області до країни-агресора росії 15 вихованців спецшколи.

Про це Служба безпеки України поінформувала в Telegram.

"Зібрали доказову базу на воєнного злочинця рф, який причетний до депортації українських дітей під час окупації Миколаївської області. Мова йде про командира відділення 205-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил росії – Джабраїла Юсупова з позивним Габріель. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Юсупова про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб)", – ідеться в повідомленні.

За даними слідства, злочинні дії були в липні 2022 року.

"Під його командуванням 20 озброєних рашистів увірвалися до приміщення захопленої на той час Новопетрівської спецшколи й викрали 15 вихованців. Дітей разом із директоркою закладу та її чоловіком спочатку транспортували до Криму, а звідти "під конвоєм" окупантів відправили до Анапи, що у Краснодарському краї рф. Там депортованих утримували майже місяць в одному з місцевих пансіонатів. Під час перебування в ньому дітей щоранку змушували співати гімн країни-агресора", – пише СБУ.

Відомство зазначає, що в листопаді того самого року за допомогою однієї з благодійних організацій депортованих дітей вдалося вивезти з росії до третіх країн і потім повернути додому.

У СБУ підкреслили, що тривають "комплексні заходи", щоб знайти Юсупова й покарати його.