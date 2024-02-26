російський БПЛА переслідував кортеж міністерки закордонних справ Німеччини у Миколаєві

Зазвичай поява БПЛА супроводжується атакою з повітря.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок була змушена достроково перервати свій візит у Миколаєві, оскільки за її кортежем у якийсь момент почав стежити російський безпілотник.

Про це повідомили видання ZDF та Bild.

"По дорозі на станцію до колони машин наблизився російський розвідувальний дрон. Зазвичай за його появою слідує атака з повітря. В українських членів делегації спрацював тривожний сигнал на смартфоні, водії стали намагатися втекти від БПЛА. Але він летів за колоною, переслідуючи їх. У підсумку їм вдалося відірватися, а дрон полетів геть", − зазначили у Bild.

Журналісти ZDF додають, що скасування візиту підтвердило МЗС Німеччини. Членам делегації, за повідомленням цього ЗМІ, запропонували пересісти в броньовані автомобілі.

Через деякий час повітряну тривогу у Миколаєві скасували.