Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Коломойський: Російський газ ніколи не був потрібен Україні

Український олігарх Ігор Коломойський повідомив, що вважає за необхідне перекрити транзит російського газу до Європи через газотранспортну систему України
Транзит російського газу до Європи через газотранспортну систему України щороку приносить державі три мільярди доларів.
Коломойський: Російський газ ніколи не був потрібен Україні Фото з вільних джерел

"Ви (росіяни — ред.) нанесли нам уже стільки шкоди та збитків, що ще на 3 мільярди доларів шкоди — потрібно стиснути зуби та пережити. Я вважаю, що трубу (ГТС України — ред.) взагалі можна закрити та забути", — розповів Коломойський в інтерв’ю російському "РБК".

За його словами, Україна ніколи не потребувала російського газу, а пропозиції лідерів партії "Опозиційна платформа — За життя" Віктора Медведчука та Юрія Бойка про відновлення прямого постачання газу до України є "зрадою, яка ще не вималювалася у статтю Кримінального кодексу".

"Російський газ Україні ніколи не був потрібен. Це фетиш, який придумали такі, як (Дмитро) Фірташ, (Сергій) Льовочкін, Бойко та Медведчук, щоб грабувати Україну та інколи Росію. Чим газ відрізняється від будь-якого іншого енергетичного продукту? Нічим. Не можеш у Росії брати, бери в Європі", — заявив Коломойський.

Зазначимо, що окрім іншого, в інтерв'ю російському "РБК" український олігарх повідомив, що найімовірнішим претендентом на посаду голови нового уряду бачить виконавчого директора Нафтогазу Юрія Вітренка, який бере активну участь у переговорному процесі з російським "Газпромом" щодо підписання нового контракту на транзит газу.

Нагадаємо, "Нафтогаз" проводить переговори з урядом Молдови щодо укладання угоди про постачання до країни реверсного газу, який "Нафтогаз" закуповуватиме у Європи.

Напередодні "Нафтогаз" вімовився від стратегії для видобутку газу в Україні 20/20 та запропонував нову.

Читайте також: В ЄС працюють над невизнанням паспортів Росії, виданих на Донбасі 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 08 2019 15:09
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Історія добровольця, який змінив юридичну діяльність на виготовлення в

#бізнес_ветеранів: Історія добровольця, який змінив юридичну діяльність на виготовлення в'ялених томатів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.