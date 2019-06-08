Коломойський: Російський газ ніколи не був потрібен Україні

Український олігарх Ігор Коломойський повідомив, що вважає за необхідне перекрити транзит російського газу до Європи через газотранспортну систему України

Транзит російського газу до Європи через газотранспортну систему України щороку приносить державі три мільярди доларів.

"Ви (росіяни — ред.) нанесли нам уже стільки шкоди та збитків, що ще на 3 мільярди доларів шкоди — потрібно стиснути зуби та пережити. Я вважаю, що трубу (ГТС України — ред.) взагалі можна закрити та забути", — розповів Коломойський в інтерв’ю російському "РБК".

За його словами, Україна ніколи не потребувала російського газу, а пропозиції лідерів партії "Опозиційна платформа — За життя" Віктора Медведчука та Юрія Бойка про відновлення прямого постачання газу до України є "зрадою, яка ще не вималювалася у статтю Кримінального кодексу".

"Російський газ Україні ніколи не був потрібен. Це фетиш, який придумали такі, як (Дмитро) Фірташ, (Сергій) Льовочкін, Бойко та Медведчук, щоб грабувати Україну та інколи Росію. Чим газ відрізняється від будь-якого іншого енергетичного продукту? Нічим. Не можеш у Росії брати, бери в Європі", — заявив Коломойський.

Зазначимо, що окрім іншого, в інтерв'ю російському "РБК" український олігарх повідомив, що найімовірнішим претендентом на посаду голови нового уряду бачить виконавчого директора Нафтогазу Юрія Вітренка, який бере активну участь у переговорному процесі з російським "Газпромом" щодо підписання нового контракту на транзит газу.

Нагадаємо, "Нафтогаз" проводить переговори з урядом Молдови щодо укладання угоди про постачання до країни реверсного газу, який "Нафтогаз" закуповуватиме у Європи.

Напередодні "Нафтогаз" вімовився від стратегії для видобутку газу в Україні 20/20 та запропонував нову.

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