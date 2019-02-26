Російський хор виконав пісню про ядерне бомбардування США

З нагоди 23 лютого в Ісаакієвському соборі Концертний хор Санкт-Петербурга виконав пісню про ядерне бомбардування США.

Виступ опубліковано на сторінці хору в соцмережі ВКонтакте, відео також опублікував блогер Геннадій Мохненко на своїй сторінці у Facebook.

Відеозапис концерту в Ісаакіївському соборі викликав суспільний резонанс, після чого хор опублікував офіційну заяву, що виконав "маловідому пісню, написану 1980-х роках бардом Андрієм Козловським".

Пісня починається словами: "На подводной лодочке с атомным моторчиком / Да с десятком бомбочек под сотню мегатонн / Пересек Атлантику и зову наводчика: / "Наводи, говорю,- Петров, на город Вашингтон!"

24 лютого російський телеведучий в ефірі програми "Вести недели" назвав кілька цілей на узбережжі США, куди можуть долетіти російські гіперзвукові ракети "Циркон" - це Пентагон у Вашингтоні, пункт управління президента США і командний центр комітету начальників штабів в Форт-Рітчі.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін у посланні Федеральним зборам 20 лютого заявив, що Росія "в разі загрози" може націлити ракети на "центри прийняття рішень", тобто на США і інші країни НАТО.

За його словами, якщо американські ракети з'являться на європейському континенті, то Росія буде змушена створити і розгорнути види озброєння, які можуть бути використані не тільки у відношенні тих територій, з яких для неї буде відповідна пряма загроза, а й щодо тих територій, де знаходяться центри прийняття рішень щодо застосування загрозливих для РФ ракетних комплексів.

Як відомо, Сполучені Штати Америки оголосили про припинення своєї участі в Договорі про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД) з Росією.

У суботу, 2-го лютого, Росія також призупинила участь у договорі про ракети середньої й меншої дальності (ДРСМД) через подібне рішення США.

Вашингтон звинувачує Москву в порушенні договору через розроблену в РФ крилату ракету наземного базування 9M729 для комплексу "Іскандер". Вашингтон і НАТО вважають, що ця система підпадає під дію договору, Москва це заперечує.

Нещодавно, супутникові знімки зафіксували нове розміщення Росією ракет і пускових установок "Іскандер" поблизу кордону з Україною.