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Російський хор виконав пісню про ядерне бомбардування США

Концертний хор Санкт-Петербурга виступив в Ісаакіївському соборі 23 лютого
З нагоди 23 лютого в Ісаакієвському соборі Концертний хор Санкт-Петербурга виконав пісню про ядерне бомбардування США.
Російський хор виконав пісню про ядерне бомбардування США Фото: скріншот

Виступ опубліковано на сторінці хору в соцмережі ВКонтакте, відео також опублікував блогер Геннадій Мохненко на своїй сторінці у Facebook.

Відеозапис концерту в Ісаакіївському соборі викликав суспільний резонанс, після чого хор опублікував офіційну заяву, що виконав "маловідому пісню, написану 1980-х роках бардом Андрієм Козловським".

Пісня починається словами: "На подводной лодочке с атомным моторчиком / Да с десятком бомбочек под сотню мегатонн / Пересек Атлантику и зову наводчика: / "Наводи, говорю,- Петров, на город Вашингтон!"

24 лютого російський телеведучий в ефірі програми "Вести недели" назвав кілька цілей на узбережжі США, куди можуть долетіти російські гіперзвукові ракети "Циркон" - це Пентагон у Вашингтоні, пункт управління президента США і командний центр комітету начальників штабів в Форт-Рітчі.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін у посланні Федеральним зборам 20 лютого заявив, що Росія "в разі загрози" може націлити ракети на "центри прийняття рішень", тобто на США і інші країни НАТО.

За його словами, якщо американські ракети з'являться на європейському континенті, то Росія буде змушена створити і розгорнути види озброєння, які можуть бути використані не тільки у відношенні тих територій, з яких для неї буде відповідна пряма загроза, а й щодо тих територій, де знаходяться центри прийняття рішень щодо застосування загрозливих  для РФ ракетних комплексів.

Як відомо, Сполучені Штати Америки оголосили про припинення своєї участі в Договорі про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД) з Росією.

У суботу, 2-го лютого, Росія також призупинила участь у договорі про ракети середньої й меншої дальності (ДРСМД) через подібне рішення США.

Вашингтон звинувачує Москву в порушенні договору через розроблену в РФ крилату ракету наземного базування 9M729 для комплексу "Іскандер". Вашингтон і НАТО вважають, що ця система підпадає під дію договору, Москва це заперечує.

Нещодавно, супутникові знімки зафіксували нове розміщення Росією ракет і пускових установок "Іскандер" поблизу кордону з Україною.

Довідка. Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності — це договір між Радянським союзом і США, підписаний Михайлом Горбачовим і Рональдом Рейганом 8 грудня 1987 року в ході радянсько-американської зустрічі на вищому рівні у Вашингтоні. Договір набув чинності 1 червня 1988 року. Договір вперше в історії дозволив ліквідувати цілий клас озброєнь: сторони зобов'язалися знищити всі комплекси балістичних і крилатих ракет наземного базування середньої і малої дальності, а також не виробляти, не випробовувати і розгортати такі ракети в майбутньому.

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26 02 2019 13:15
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