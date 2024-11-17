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Російський корабель помітили біля зони з критичними кабелями в Ірландському морі – The Guardian

17 листопада 2024, 14:59
Російський корабель помітили біля зони з критичними кабелями в Ірландському морі – The Guardian
Фото: ООС
Його вже вивели із цієї зони.

Розвідувальне судно "Янтарь" був помічений в районі, де є підводна енергетична та інтернет-інфраструктура, він запускав безпілотники. 

Про це пише британське видання The Guardian.

Корабель помітили в четвер на схід від Дубліна і на південний захід від острова Мен, однак норвезькі, американські, французькі і британські військово-морські та протиповітряні служби спочатку помітили, що він супроводжував російський військовий корабель "Адмірал Головко" через протоку Ла-Манш минулими вихідними.

Корабель ВМС Ірландії "Джеймс Джойс" вивів судно з ірландської виключної економічної зони близько 3 години ночі в п'ятницю, а військово-повітряні сили продовжували стежити за його пересуванням у південному напрямку.

Присутність судна викликала нове занепокоєння щодо безпеки кабелів-інтерконекторів, які пролягають між Ірландією і Великою Британією і передають глобальний інтернет-трафік з величезних центрів обробки даних, якими керують такі технологічні компанії, як Google і Microsoft, чиї штаб-квартири в ЄС розташовані в Ірландії.

 
РосіякорабельІрландське море

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