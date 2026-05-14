14 травня 2026, 15:07
російський літак під час бойового вильоту впустив фугасну авіабомбу на залізницю під Бєлгородом
Унаслідок цього електропоїзд зійшов з рейок.
російський винищувач під час бойового вильоту нібито впустив фугасну авіабомбу на залізничну колію у Бєлгородській області.
 
Про це повідомляє російський Telegram-канал MNS з посиланням на власні джерела.
 
За їхніми словами, авіабомба (ФАБ-500) не здетонувала, але зруйнувала близько 25 метрів залізничних колій.
 
Ексголова Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що електричка, яка прямувала маршрутом Разумне – Томарівка, зійшла з рейок через відсутність близько двох метрів полотна.
 
Він також зазначив, що в момент аварії в поїзді перебували 15 людей. Постраждала одна жінка, яку шпиталізували з пораненням ноги та забоями.
 
Повідомляється, що спочатку Гладков написав, що причиною сходження поїзда з рейок міг стати підрив залізничних колій, але пізніше він видалив згадку про цю версію. Вже 14 травня він заявив, що йде з посади губернатора Бєлгородської області. За даними MNS, на місце події направили саперів Міноборони рф. Вони нібито забрали боєприпас, щоб знешкодити його на полігоні.

 

