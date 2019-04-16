Російський суд засудив громадянина Норвегії до 14 років суворого режиму за шпигунство

Московський міський суд засудив громадянина Норвегії Фруде Берга до 14 років колонії суворого режиму за звинуваченням у шпигунстві. Засуджений не визнав своєї провини, він заявив, що не оскаржуватиме вирок, а попросить про помилування.

Справа Берга має гриф "цілком таємно" і розглядалася в закритому режимі. Сьогодні суд оголосив тільки вступну та резолютивну частини вироку. Про це повідомляє LB.ua.

Фруде Берг - колишній співробітник прикордонної служби Норвегії. Його затримали 2017 року. За версією ФСБ, він отримував секретні документи. Адвокат норвежця Ілля Новиков говорив, що його клієнт став жертвою провокації і думав, що просто передає гроші.

Мосміськсуд почав розглядати справу норвежця 2 квітня 2019 року. Його звинуватили у зборі інформації про російські атомні підводні човни. Берг заперечує свою провину і наполягає на тому, що не цілком розумів, що робив і не усвідомлював можливих наслідків своїх дій.

Нагадаємо, що слідство ФСБ продовжило термін слідства у справі військовополонених українських моряків до кінця серпня.