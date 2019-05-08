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Російський священик заявив, що "говорив" з Чарльзом Дарвіном, і той кається через свою теорію еволюції

"Батюшка, не спокушайся моєю теорією, не від великого розуму я цю гіпотезу висунув, у чому зараз каюся", - "процитував" священик покійного вченого
Протоієрей РПЦ Артемій Владиміров розповів, що їздив до Великої Британії і "поспілкувався" з автором теорії еволюції видів Чарльзом Дарвіном, який помер у 1882 році. І той нібито кається через свою гіпотезу.
Російський священик заявив, що "говорив" з Чарльзом Дарвіном, і той кається через свою теорію еволюції Фото з вільних джерел

Він розповів, що "не є прихильником мавпячої теорії", тому йому було цікаво поговорити з Дарвіном, повідомляє "Громадське".

"Чарльз! Як тобі там? Звертався я до цього надгробка. Що скажеш, є проміжні ланки між видами, між зеброю та жирафом? У нього було наївне уявлення, що археологія знайде ці проміжні ланки", - сказав Владимирів.

Як стверджує священик, він отримав відповідь від Дарвіна.

"Батюшка, не спокушайся моєю теорією, не від великого розуму я цю гіпотезу висунув, у чому зараз каюся", - "процитував" він покійного вченого.

Протоієрей додав, що йому "шкода англосаксів".

"Шкода англосаксів, шкода датчан. Ура, ми росіяни, який захват! І давайте свідчити про торжество та розум православ’я усього Всесвіту", - резюмував він.

Цей фрагмент розпочинається з 18:27.

Нагадаємо, що раніше Філарет дав інтерв’ю "Росії 24", де розкритикував Томос та ПЦУ.

Своєю чергою, у ПЦУ заявили, що Філарет занедужав, а хвороба зробила його фактичним союзником Москви в боротьбі проти Томосу.

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