Російський священик заявив, що "говорив" з Чарльзом Дарвіном, і той кається через свою теорію еволюції
Він розповів, що "не є прихильником мавпячої теорії", тому йому було цікаво поговорити з Дарвіном, повідомляє "Громадське".
"Чарльз! Як тобі там? Звертався я до цього надгробка. Що скажеш, є проміжні ланки між видами, між зеброю та жирафом? У нього було наївне уявлення, що археологія знайде ці проміжні ланки", - сказав Владимирів.
Як стверджує священик, він отримав відповідь від Дарвіна.
"Батюшка, не спокушайся моєю теорією, не від великого розуму я цю гіпотезу висунув, у чому зараз каюся", - "процитував" він покійного вченого.
Протоієрей додав, що йому "шкода англосаксів".
"Шкода англосаксів, шкода датчан. Ура, ми росіяни, який захват! І давайте свідчити про торжество та розум православ’я усього Всесвіту", - резюмував він.
Цей фрагмент розпочинається з 18:27.
Нагадаємо, що раніше Філарет дав інтерв’ю "Росії 24", де розкритикував Томос та ПЦУ.
Своєю чергою, у ПЦУ заявили, що Філарет занедужав, а хвороба зробила його фактичним союзником Москви в боротьбі проти Томосу.
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