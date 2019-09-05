Російський журналіст Доренко помер у Москві після падіння з мотоцикла
"Доренко їхав на мотоциклі по центру міста, йому стало погано з серцем. Він упав з мотоцикла. Перехожі викликали швидку, але лікарі не змогли його врятувати", - повідомляє російське агентство ТАСС.
Доренко працював ведучим не Першому каналі, також на радіо "Ехо Москви" та інших медіа. Останнім часом він очолював радіостанцію "Говорит Москва".
В Україні проти Доренка починали досудове провадження через заклики до зміни територіальної цілісності України. Приводом до провадження стала стаття "Сергій Доренко: Найкращий вихід для України - це поділ".
У червні 2015 Доренко записав відео, у якому заявив, росіян "дістала українська параноя" і в Росії достатньо своїх проблем.
"У нас проблем дуже багато. У нас з економікою погано. Економіка - розвалюється, і далі буде гірше, здається. Рубль впав на 70%, жесть. А ще в нас під боком ідіотики-сусіди корчаться по підлозі в параної", - сказав журналіст.
Наприкінці відео він "послав українців" та побажав "усього доброго".
Нагадаємо, що в березні помер російський актор Володимир Етуш.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Вінницю затопило: Наслідки негоди: ФОТО, ВІДЕО
- ФОТО "Обливаний" понеділок у Львові. "Дісталось" і меру Садовому, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Як горів Собор Паризької Богоматері і що від нього залишилось, - ФОТО
- Засновники Veterano Brownie: Для нас це більше, ніж бізнесВідома сімейна пара вже давно мріяла про власний заклад
- #МоваНаЧасі: що передбачає ухвалений закон про українську мовуПояснюємо чому та чим важливий законопроект №5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної"