Російський журналіст Доренко помер у Москві після падіння з мотоцикла

"Доренко їхав на мотоциклі по центру міста, йому стало погано з серцем. Він упав з мотоцикла. Перехожі викликали швидку, але лікарі не змогли його врятувати"

Російський журналіст Сергій Доренко помер у Москві після падіння з мотоцикла.

"Доренко їхав на мотоциклі по центру міста, йому стало погано з серцем. Він упав з мотоцикла. Перехожі викликали швидку, але лікарі не змогли його врятувати", - повідомляє російське агентство ТАСС.

Доренко працював ведучим не Першому каналі, також на радіо "Ехо Москви" та інших медіа. Останнім часом він очолював радіостанцію "Говорит Москва".

В Україні проти Доренка починали досудове провадження через заклики до зміни територіальної цілісності України. Приводом до провадження стала стаття "Сергій Доренко: Найкращий вихід для України - це поділ".

У червні 2015 Доренко записав відео, у якому заявив, росіян "дістала українська параноя" і в Росії достатньо своїх проблем.

"У нас проблем дуже багато. У нас з економікою погано. Економіка - розвалюється, і далі буде гірше, здається. Рубль впав на 70%, жесть. А ще в нас під боком ідіотики-сусіди корчаться по підлозі в параної", - сказав журналіст.

Наприкінці відео він "послав українців" та побажав "усього доброго".

Нагадаємо, що в березні помер російський актор Володимир Етуш.