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ПОЛІТИКА

росію підозрюють у встановленні пристрою на літак, що спричинив пожежу на складі у Британії

16 жовтня 2024, 21:16
росію підозрюють у встановленні пристрою на літак, що спричинив пожежу на складі у Британії
Стоп росія
Інцидент на бірмінгемському складі DHL, про який раніше не повідомлялось, стався 22 липня.

Британська контртерористична поліція перевіряє причетність росії до пожежі на складі логістичної компанії DHL у Бірмінгемі через закладання пристрою в один із вантажів, який перевозився літаком.

Про це повідомляє The Guardian.

Інцидент на бірмінгемському складі DHL, про який раніше не повідомлялось, стався 22 липня. У результаті пожежі, що виникла через запалювальний пристрій в одній із посилок, ніхто не постраждав.

За даними розслідування, як пише The Guardian, посилка прибула на склад повітряним шляхом, хоча невідомо, у вантажному чи пасажирському літаку або куди саме вона прямувала.

У зв'язку з пожежею в Бірмінгемі наразі нікого не арештували, розслідування триває.

"Поліцейські підтримують зв'язок з іншими європейськими правоохоронними органами, щоб з'ясувати, чи пов'язаний цей випадок з іншими подібними інцидентами по всій Європі", – сказав представник поліції Британії в коментарі The Guardian.

Британські слідчі підозрюють, що інцидент у Бірмінгемі є частиною ширшої кампанії, яку російські шпигуни здійснюють по всій Європі.

Британіяросія загрозалітак

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